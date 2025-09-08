UE analizează noi sancțiuni împotriva băncilor și companiilor energetice rusești

Uniunea Europeană analizează noi sancțiuni împotriva mai multor bănci și companii energetice rusești, în cadrul unei noi runde de măsuri care să îl preseze pe Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina, transmite Bloomberg.

Noul pachet de sancțiuni, care ar urma să fie cel de al 19-lea adoptat de blocul comunitar de la debutul invaziei rusești în Ucraina, în 2022, ar putea include de asemenea sancțiuni împotriva sistemelor de plăți și cardurilor de credit din Rusia, a platformelor de tranzacționare a criptomonedelor și noi restricții vizând comerțul cu petrol al Rusiei, au dezvăluit surse din apropierea acestui dosar.

Blocul comunitar speră să își coordoneze o parte din ultimele sale măsuri cu SUA, au mai spus sursele care au dorit să își păstreze anonimatul. O delegație de oficiali europeni se va deplasa săptămâna aceasta la Washington pentru întâlniri cu omologi americani și a discuta posibile acțiuni comune.

‘Suntem pregătiți să creștem presiunea asupra Rusiei, dar avem nevoie ca partenerii noștri din Europa să ne urmeze exemplul’, a spus duminică secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent. Acesta a adăugat că SUA și Europa discută noi sancțiuni și tarife secundare pentru Rusia, în speranța că un colaps al economiei rusești îl va forța pe Putin să demareze negocieri de pace cu Ucraina.

Moscova este vizată deja de sancțiuni aspre din partea SUA și a Europei, dar a putut să evite o parte din impactul lor prin achiziționarea de articole restricționate din China și alte terțe țări, precum și prin găsirea de clienți pentru petrolul și gazele sale în India și alte părți.

Pe lângă noi taxe pentru cumpărătorii de petrol rusesc, SUA pregătesc sancțiuni pentru flota din umbră de petroliere folosită de Moscova precum și pentru companiile petroliere Rosneft PJSC și Lukoil PJSC, printre alte posibile măsuri, a dezvăluit anterior Bloomberg.

Cel mai nou pachet de măsuri analizat de UE ar putea include sancțiuni pentru flota din umbră de petroliere folosită de Rusia, asupra traderilor de petrol din țările terțe precum și o interdicție vizând re-asigurarea tancurilor petroliere sancționate. De asemenea, UE ar putea înăspri sancțiunile asupra marilor companii petroliere rusești prin eliminarea excepțiilor de care se bucură în prezent unele firme, precum Rosneft. În plus, Bruxelles-ul analizează posibilitatea de a introduce interdicții la exportul mai multor bunuri și produse chimice utilizate de industria militară rusească precum și restricții comerciale pentru firmele străine, inclusiv pentru cele din China, care furnizează astfel de produse.