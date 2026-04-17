UE avertizează că ar putea urma reduceri ale consumului de combustibili dacă războiul din Iran continuă

Uniunea Europeană a avertizat miercuri statele membre că piețele energetice se vor confrunta cu un șoc de aprovizionare prelungit în cazul în care conflictul din Iran continuă, ceea ce ar forța reduceri ale consumului de combustibili, au declarat pentru Reuters diplomați din blocul comunitar.

Livrările globale de energie sunt grav afectate de închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, în mod obișnuit o rută de tranzit pentru 20% din gazele naturale lichefiate și petrolul mondial. Europa nu s-a confruntat încă cu un deficit de aprovizionare, dar suferă de pe urma majorării prețurilor la țiței și gaze, iar aeroporturile au avertizat că în câteva săptămâni s-ar putea confrunta cu un deficit de kerosen.

Într-o întâlnire cu ușile închise la care au participat ambasadorii statelor membre UE, Comisia Europeană a informat că ia în considerare două scenarii principale, susțin diplomații.

Un purtător de cuvânt al Executivului comunitar nu a dorit să comenteze informația.

În scenariul în care se încheie un armistițiu între SUA și Iran, iar Strâmtoarea Ormuz nu mai este blocată, fluxurile de țiței și gaze se redresează în câteva luni iar va continua până în 2030, din cauza pagubelor înregistrate la infrastructura din Qatar, a apreciat Comisia Europeană.

Dar dacă tensiunile continuă, piețele energetice se vor confrunta cu un șoc de aprovizionare prelungit și creșteri extreme ale prețurilor, efectele fiind resimțite în lanțurile de aprovizionare din industrie. Continuarea perturbării aprovizionării cu petrol ar putea determina o reducere a utilizării de combustibili, avertizează Executivul comunitar.

În acest scenariu, Europa ar putea să se confrunte cu dificultăți în umplerea depozitelor de gaze înaintea iernii. De asemenea, pe plan local este posibil un deficit de kerosen, susțin diplomații.

Comisia Europeană analizează un plan menit să atenueze evoluțiile de pe piețele energetice. Conform informațiilor Reuters, sunt prevăzute reduceri al taxelor la electricitate și implementarea mai rapidă a tehnologiilor verzi, pentru a reduce dependența Europei de combustibilii fosili și pentru a proteja bloc de viitoare șocuri ale prețurilor la țiței și gaze.