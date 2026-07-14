UE importă cantități record de gaze lichefiate de la cea mai mare facilitate de producție din Rusia

Statele membre ale Uniunii Europene au importat, în primul semestru, cantități record de gaze naturale lichefiate de la facilitatea Yamal din Rusia, arată datele publicate luni de UE, înainte de intrarea în vigoare a unei interdicții privind livrările rusești de gaze lichefiate, transmite Reuters.

Începând din luna aprilie a acestui an, UE a interzis importurile de gaze lichefiate rusești achiziționate pe baza unor contracte pe termen scurt, dar importurile pe baza unor contracte pe termen lung pot continua până la 1 ianuarie 2027.

Datele furnizate de firma de analiză Kpler arată că, în perioada ianuarie-iunie 2026, țările UE au importat 9,97 milioane de tone de gaze lichefiate de la proiectul Yamal, o creștere de 16% față de aceeași perioadă a anului trecut. Proiectul de gaze lichefiate Yamal din vestul Rusiei este controlat de firma privată rusă Novatek. Companiile CNPC din China și TotalEnergies din Franța dețin și ele participații la acest proiect.

Potrivit unei analize realizate de ONG-ul german Urgewald, în perioada ianuarie-iunie 2026, peste 97% din livrările de gaze lichefiate de la facilitatea Yamal au ajuns în porturile din UE. Aceste cifre demonstrează cât de importat este sprijinul oferit de Europa pentru sectorul gazelor lichefiate rusești, chiar dacă UE susține Ucraina în războiul său împotriva Rusiei. ‘UE absoarbe aproape întreaga producție a unuia dintre cele mai importante proiecte strategice de GNL din ale Rusiei’, a subliniat Urgewald.

Totodată, Urgewald a estimat că achizițiile de gaze lichefiate ale UE de la proiectul Yamal au avut o valoare de 5,96 miliarde de euro în prima jumătate a acestui an. Primele trei destinații de livrare au fost Franța, Belgia și Spania.

În încercarea de a tăia Rusiei mijloacele prin care să-și finanțeze războiul împotriva Ucrainei, UE a fost de acord să interzică toate importurile de gaze rusești în urma invaziei din 2022. Interdicția este implementată însă gradual, în ideea de a oferi companiilor timp să găsească furnizori alternativi.

Termenul limită pentru încetarea importurilor de gaze naturale rusești prin conducte este luna septembrie 2027.

Reuters subliniază că creșterea importurilor de gaze lichefiate de la proiectul Yamal reflectă o tendință mai amplă de creștere a importurilor Europei de gaze rusești în acest an. Potrivit Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), în perioada ianuarie-mai 2026, importurile UE de gaze rusești prin conducte au crescut cu 7% față de aceiași perioadă a anului trecut, în timp ce importurile de gaze lichefiate rusești au crescut cu 11%. Printre motivele pentru această creștere se numără dorința companiilor de a urgenta livrările, înainte de intrarea în vigoare a interdicției UE, precum și interzicerea transbordărilor de gaze lichefiate rusești în 2025, ceea ce înseamnă că mai multe cantități rămân în Europa, în loc să fie transportate mai departe către alte țări.