UE intenționează să accelereze conexiunile transfrontaliere pentru a reduce facturile la electricitate

Comisia Europeană va încerca să accelereze construcția rețelelor electrice transfrontaliere, avertizând că anii de investiții insuficiente și planificarea fragmentată cresc facturile la energie, transmite Bloomberg.

Potrivit unui proiect de document consultat de Bloomberg, Executivul comunitar ar urma să propună săptămâna următoare o accelerare a proiectului intitulat ‘Autostrăzi energetice’ pentru a îmbunătăți eficiența rețelelor și a reduce prețurile și dependența regiunii de combustibilii fosili importați.

În document se precizează că dependența energetică a blocului comunitar înseamnă că prețurile la energie electrică în UE sunt de două ori mai mari decât în SUA și China.

Unul dintre motivele pentru care facturile sunt mai mari în UE este incapacitatea extinderii rețelei pentru a ține pasul cu trecerea la energia regenerabilă. Aceasta înseamnă că producția de energie eoliană și fotovoltaică este adesea irosită, deoarece nu poate fi transportată în zonele în care cererea este mai mare, forțând blocul celor 27 de state membre să se bazeze pe centrale pe combustibili fosili.

Repararea sistemului prin investiții suplimentare în rețele – inclusiv opt proiecte transfrontaliere de energie electrică – ar putea reduce costurile cu 40 de miliarde de euro pe an, potrivit documentului care urmează să fie adoptat miercuri de Comisie. De asemenea, ar putea stimula economia regiunii cu 18 miliarde de euro până în 2030. În plus, Comisia speră că măsurile vor atrage mai multe investiții în centre de date și inteligență artificială, domenii care ar putea stimula creșterea economică și cererea de energie electrică în Europa.

Executivul comunitar avertizează că, în lipsa unor acțiuni, 45% din capacitatea de transport transfrontalier de care Europa are nevoie până în 2030 nu va fi construită. Acest lucru ar reduce producția de energie electrică regenerabilă cu până la 310 terawați-oră până în 2040, echivalentul aproape a jumătate din consumul total de energie al UE în anul 2023.

Când bate vântul cu putere, turbinele produc mai multă energie decât poate gestiona rețeaua electrică îmbătrânită a unei țări, iar operatorul de sistem comandă scoaterea din funcțiune a capacităților, o practică știută sub numele de ‘întrerupere’. Parcurile eoliene sunt plătite să facă acest lucru, ceea ce crește costurile pentru consumatori.