UE nu va obliga platformele digitale să contribuie la finanțarea rețelelor de fibră optică

Uniunea Europeană a confirmat, miercuri, că nu va solicita giganților din sectorul tehnologiei să contribuie la finanțarea rețelelor de telecomunicații, așa cum se angajase anul trecut în acordul său comercial cu Statele Unite, informează AFP.

UE a estimat că vor fi necesare investiții de peste 200 de miliarde de euro pentru a dota toate locuințele cu conexiuni în bandă largă via 5G și fibră optică până în 2030.

Operatorii telecom din Europa ar fi dorit ca giganții din sectorul tehnologiei, precum Netflix și Google (compania-mamă a YouTube), al căror conținut utilizează majoritatea lățimii de bandă din Europa, să contribuie și ei la finanțarea rețelelor de telecomunicații.

Însă, în proiectul său de lege privind rețelele digitale (‘Digital Networks Act’), prezentat miercuri, Executivul comunitar a confirmat că a renunțat la această idee.

Acest text consacră principiul ‘neutralității internetului’, conform căruia furnizorii de servicii de internet (ISP) nu au voie să modifice vitezele de internet ale clienților lor în funcție de conținut. Ca atare, nu prevede nicio contribuție din partea platformelor digitale la finanțarea rețelelor.

În acordul său comercial, încheiat vara trecută cu Statele Unite, UE renunțase deja în mod expres la ideea de a impune o astfel de contribuție, ceea ce provocase furia Washingtonului.

Cu toate acestea, organizațiile reprezentantive din sectorul tehnologiei, cum ar fi Computer and Communications Industry Association (CCIA), unul dintre principalele grupuri de lobby din sector, nu sunt pe deplin convinse.

Aceasta deoarece proiectul de lege propune stabilirea unei noi proceduri de cooperare și arbitraj ‘voluntar’ în cazul unor litigii între operatori și platforme, ceea ce, potrivit CCIA, ‘lasă ușa deschisă’ unei potențiale implicări a acestora din urmă.

Mai mult, proiectul de lege reafirmă necesitatea finalizării implementării 5G și a fibrei optice în întreaga UE, oferind în același timp mai mult timp pentru finalizarea acestei tranziții. ‘Actul legislativ privind rețelele digitale’ oferă operatorilor termen până în 2035, cu cinci ani mai mult decât se planificase anterior, pentru a elimina treptat rețelele lor de cupru, din cauza întârzierilor pe care unii dintre ei le-au întâmpinat în trecerea la fibră optică.

‘Majoritatea țărilor au făcut progrese bune, dar șapte sunt acum în urmă’, a explicat Henna Virkkunen, vicepreședinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, într-o conferință de presă, adăugând că ‘obiectivul nostru este să avem o acoperire de 100% cu fibră optică în viitor, deoarece acest lucru va aduce evident viteze mai bune consumatorilor și întreprinderilor’.