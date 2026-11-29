nvestițiile în renovarea clădirilor reprezintă, pe termen lung, o soluție mai eficientă decât susținerea permanentă a populației vulnerabile prin scheme de compensare sau ajutoare financiare, în condițiile în care ineficiența energetică accentuează fenomenul sărăciei energetice și generează costuri suplimentare pentru bugetul național, potrivit reprezentanților proiectului România Eficientă.

‘Persoanele cu venituri reduse sunt cele mai expuse. Atunci când o parte importantă din bugetul unei gospodării este direcționată către plata energiei, apar dificultăți în acoperirea altor nevoi esențiale. Astfel se accentuează fenomenul sărăciei energetice, iar măsurile de protecție socială devin din ce în ce mai costisitoare pentru bugetul național. Investițiile în renovarea clădirilor reprezintă, pe termen lung, o soluție mai eficientă decât susținerea permanentă a populației vulnerabile prin scheme de compensare sau ajutoare financiare’, se arată într-un comunicat al proiectului România Eficientă.

Potrivit sursei citate, gospodăriile vulnerabile devin o prioritate a noilor politici europene de renovare a clădirilor, prin Directiva privind performanța energetică a clădirilor (EPBD), aplicabilă de anul acesta, și prin Planul european pentru locuințe accesibile, care recunosc rolul esențial al eficienței energetice în combaterea sărăciei energetice.

‘Această abordare pornește de la o realitate tot mai evidentă: clădirile ineficiente reprezintă una dintre principalele surse ale consumului ridicat de energie, dar și un factor cu impact major asupra sănătății publice, productivității economice și securității energetice. Creșterea performanței energetice a clădirilor devine, astfel, o componentă esențială a dezvoltării durabile și a unei tranziții echitabile’, precizează reprezentanții proiectului.

Totodată, ineficiența energetică a clădirilor generează facturi mai mari pentru familii, instituții publice și companii, reducând resursele disponibile pentru investiții în alte domenii. O cerere ridicată de energie pune presiune asupra sistemului energetic și poate necesita investiții suplimentare în infrastructura de transport și distribuție, notează sursa citată.

‘La nivel economic, dependența energetică înseamnă și o vulnerabilitate crescută la fluctuațiile piețelor internaționale și la evoluția prețurilor combustibililor. Cu cât clădirile sunt mai eficiente, cu atât economia devine mai rezilientă în fața acestor schimbări, iar necesarul de energie poate fi acoperit mai ușor din surse diversificate și regenerabile’, se menționează în comunicat.

Reprezentanții proiectului atrag atenția și asupra costurilor generate de ineficiența energetică a clădirilor pentru sistemul de sănătate publică.

‘Costurile sociale sunt la fel de importante. Locuințele insuficient izolate sau care nu beneficiază de soluții moderne de încălzire, răcire și ventilație sunt caracterizate printr-un mediu interior de slabă calitate: temperaturi inconfortabile, umiditate excesivă sau aer viciat. În timp, aceste condiții pot afecta sănătatea fizică și psihică a ocupanților, crescând riscul apariției unor afecțiuni respiratorii și cardiovasculare, dar și al stresului sau anxietății generate de disconfort și de povara facturilor ridicate. Sunt generate, astfel, costuri suplimentare pentru sistemul de sănătate publică’, subliniază sursa citată.

Efectele ineficienței energetice se resimt și în educație și pe piața muncii.

‘Un mediu interior sănătos și confortabil contribuie la o mai bună capacitate de concentrare, reduce absenteismul și susține performanța atât în școli, cât și la locul de muncă. În schimb, spațiile reci, supraîncălzite sau slab ventilate pot afecta productivitatea și starea de sănătate, generând pierderi economice pentru angajatori și pentru întreaga economie’, potrivit comunicatului.

Pe de altă parte, lucrările de renovare energetică a clădirilor stimulează activitatea în sectorul construcțiilor.

‘Investițiile în eficiența energetică și renovarea aprofundată se reflectă în facturi mai mici, condiții de locuire mai bune, comunități mai sănătoase și o economie mai rezilientă. Modernizarea fondului construit reprezintă, așadar, o investiție strategică în calitatea vieții și în viitorul societății’, susțin reprezentanții proiectului România Eficientă.

România Eficientă este un proiect privat de anvergură națională, realizat de Energy Policy Group (EPG) în parteneriat și cu finanțarea OMV Petrom. Proiectul a demarat în vara anului 2019 și constă în derularea unui program național de promovare a eficienței energetice.

România Eficientă își propune să sprijine atingerea țintelor României pentru 2030 în privința reducerii emisiilor de carbon și a creșterii eficienței energetice, atât prin campanii de informare și educare, cât și prin realizarea unor proiecte concrete de renovare majoră în școli publice din diferite regiuni ale țării.