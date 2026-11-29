Execuția bugetului general consolidat în primele zece luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit de 81,88 miliarde lei, respectiv 3,92% din PIB, față de 108,87 miliarde lei, echivalentul a 5,64% din PIB, aferent perioadei similare din 2025, înregistrând o diminuare semnificativă de 1,7 puncte procentuale, informează Ministerul Finanțelor.

Veniturile totale au însumat 596,32 miliarde lei în primele zece luni ale anului 2026, în creștere cu 12,2% (an/an). Exprimate ca pondere în PIB veniturile totale au avansat cu un punct procentual, susținute atât de veniturile fiscale – cu precădere TVA, cât și de fondurile europene.

Potrivit datelor publicate de MF, încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 52,07 miliarde lei, înregistrând o creștere de 7,1% (an/an), determinată de avansul însemnat al încasărilor din impozitul pe dividende (12,1%), pe seama unor distribuiri concentrate în decembrie 2025, în contextul modificărilor legislative privind impozitarea acestora, precum și al încasărilor aferente Declarației unice (18,3%).

‘Creșterea veniturilor din impozitul pe salarii (+5,2%), peste dinamica fondului de salarii din economie (3,3%), a fost influențată de efectul de bază generat de eliminarea, începând cu 1 ianuarie 2025, a facilităților fiscale acordate salariaților din sectorul construcții, agricol, industria alimentară și a activităților de creare de programe pentru calculator’, subliniază MF.

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 183,50 miliarde lei, în creștere cu 6,1% (an/an), peste dinamica fondului de salarii din economie. Evoluția acestor încasări reflectă extinderea bazei de impozitare reglementată prin Legea nr. 141/2025, precum și încasările aferente Declarației unice, subliniază sursa citată.

Încasările din impozitul pe profit au însumat 41,27 miliarde lei, consemnând o creștere de 8,2% (a n/an), susținută de avansul veniturilor din impozitul pe profit de la agenții economici (10,0%, an/an), iar încasările nete din TVA au înregistrat 132,47 miliarde lei, în creștere cu 22,2% (an/an).

Dinamica a fost influențată de avansul încasărilor brute din TVA (19,6% an/an), pe fondul modificărilor cotelor de TVA, prevăzute de Legea nr. 141/2025, concomitent cu majorarea restituirilor de TVA (+12,3%), față de nivelul rambursat în aceeași perioadă a anului trecut (30,52 miliarde lei în ianuarie-octombrie 2026, comparativ cu 27,18 miliarde lei în aceeași perioadă din 2025).

Veniturile din accize au însumat 40,43 miliarde lei, consemnând o creștere de 2% (an/an), susținută de avansul încasărilor din accizele pentru produsele energetice (+4,6% an/an).

‘Evoluția lunară a încasărilor din accize prezintă în general o volatilitate mai ridicată, determinată de politica operatorilor economici de antrepozitare fiscală a produselor accizabile’, se arată în raport.

Veniturile nefiscale au însumat 43,76 miliarde lei, consemnând o contracție de 5,5%, influențată parțial și de încasările suplimentare din perioada similară a anului 2025 – venituri din ajutoare de stat recuperate, de 1,6 miliarde lei (Legea nr. 9/2025).

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 61,46 miliarde lei, în creștere cu 51,4% (an/an).

Pe de altă parte, cheltuielile totale, în sumă de 678,2 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 5,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile pe cele zece luni ale anului 2026 au înregistrat o scădere cu 0,7 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2025, de la 33,2% din PIB la 32,5% din PIB.

Cheltuielile de personal au însumat 135,59 miliarde lei, în scădere cu 4,75 miliarde lei față de aceeași perioadă a anului precedent pe fondul reducerilor unor sporuri pentru unele categorii de personal bugetar, precum și a măsurilor de limitare a cheltuielilor salariale în perioada 2025-2026. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 6,5% din PIB, cu 0,8 puncte procentuale mai mici față de aceeași perioadă a anului precedent.

Totodată, cheltuielile cu bunuri și servicii au fost 87,03 miliarde lei, în creștere cu 9,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, creștere determinată de plăți mai mari în domeniul sănătății, iar cheltuielile cu dobânzile s-au cifrat la 59,09 miliarde lei, cu 12,3 miliarde lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile cu dobânzile reprezintă un nivel de 2,8% din PIB.

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 208,36 miliarde lei fiind cu 0,8 puncte procentuale mai mici față de nivelul din aceeași perioadă a anului precedent, ținând cont de măsurile luate prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Cheltuielile cu asistența socială au fost influențate și de plățile suportate de la bugetul de stat pentru compensarea facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale, respectiv pe cele zece luni ale anului 2026, au fost în sumă de 1,326 miliarde lei.

Cheltuielile cu subvențiile au totalizat 10,38 miliarde lei, în principal această sumă reprezentând subvenții pentru transportul de călători, sprijinirea producătorilor agricoli, precum și pentru schema de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale al consumatorilor noncasnici (557,06 milioane lei).

Alte cheltuieli au fost de 11,2 miliarde lei, în scădere cu 2,2 miliarde lei față de aceeași perioadă a anului precedent, ținând cont de măsurile luate prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

‘Aceste cheltuieli conțin în principal burse pentru elevi și studenți, susținerea cultelor, alte despăgubiri civile și sumele aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților’, precizează MF.

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile au fost de 74,69 miliarde lei, care cuprind proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și cadrului 2021-2027, inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii, din fondul de modernizare, precum și proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în creștere cu 33.115 miliarde lei față de perioada similară a anului trecut, respectiv de la 96,04 miliarde lei la 129,16 miliarde lei, din care 65,02% reprezintă valoarea plăților pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 2021-2027, finanțate din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR, precum și cele finanțate din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR. Până la finele lunii octombrie au fost efectuate plăți în valoare de 6358,5 milioane lei reprezentând cheltuieli aferente planului SAFE.

De asemenea, valoarea plăților pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 2021-2027, finanțate din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR, precum și cele finanțate din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR pe primele zece luni este cu 30,86 miliarde lei, respectiv cu 54,7%, mai mult decât aceeași perioadă a anului precedent, compensând investițiile finanțate din fonduri naționale, unde se înregistrează o scădere datorată caracterului excepțional al plăților efectuate la începutul anului 2025, când au fost achitate obligații restante aferente unor programe naționale de investiții, contribuția statului la capitalul social al Societății Carpatica Feroviar România – S.A., precum și alte plăți în domeniul apărării, se mai menționează în raportul publicat de MF.