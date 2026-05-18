UE propune 14,3 milioane de euro pentru a ajuta România să repare infrastructura afectată de inundațiile din 2025

Comisia Europeană a propus, luni, mobilizarea a 144 de milioane de euro de la Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a ajuta la redresarea Spaniei, României și Ciprului după dezastrele devastatoare din 2025, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Cea mai mare sumă, peste 120 de milioane de euro, ar urma să fie acordată Spaniei, care în 2025 s-a confruntat cu o serie de fenomene meteorologice extreme, inclusiv secetă prelungită, valuri de căldură intense și trei focare majore de incendii de vegetație. Comisia propune un total de 120,4 milioane de euro, inclusiv o plată în avans de peste 30 de milioane de euro deja acordată, pentru a sprijini eforturile de recuperare, inclusiv restaurarea infrastructurii critice, cum ar fi apa, apele uzate, telecomunicațiile, educația, transportul și patrimoniul cultural.

În ceea ce privește România, în lunile mai și iunie 2025 țara s-a confruntat cu inundații severe în regiunile Centru, Sud Muntenia și Nord Est, după câteva zile de ploi abundente. Salina Praid a suferit pagube semnificative atunci când apele din râul Corund au erodat o parte din albia râului, compromițând infrastructura hidrotehnică și provocând pene de curent pe scară largă. Comisia propune 14,3 milioane de euro pentru a ajuta la restaurarea zonelor afectate, asigurându-se că serviciile esențiale sunt restabilite cât mai repede posibil.

Cipru a fost afectat de două incendii catastrofale în iulie 2025, în principal în regiunile Limassol și Paphos. Comisia propune un total de 9,2 milioane euro, care include o plată în avans de 2,3 milioane euro deja plătită Ciprului, pentru a sprijini refacerea infrastructurii de energie, apă, ape uzate, telecomunicații și transport.

La stabilirea acestor sume, Executivul comunitar a luat în considerare amploarea pagubelor cauzate de fiecare dezastru, astfel cum a fost raportată de fiecare țară, în conformitate cu normele FSUE, precum și disponibilitatea sa financiară.

Spania și Cipru au primit deja plăți în avans pentru a sprijini eforturile lor inițiale de recuperare. Sumele integrale propuse luni vor necesita aprobarea Parlamentului European și a Consiliului înainte de a fi debursate. Odată aprobate, fondurile vor fi eliberate într-o singură plată către fiecare stat membru.

De la înființarea sa în 2002, Fondul de Solidaritate al UE a oferit peste 10 miliarde euro în asistență pentru 147 de evenimente catastrofale, inclusiv 127 de dezastre naturale și 20 de urgențe sanitare, în 25 de state membre și șase țări în curs de aderare.