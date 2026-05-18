Consultările de la Cotroceni s-au încheiat. Partidele i-au transmis președintelui punctul de vedere privind noul Guvern

Președintele Nicușor Dan a avut luni, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele și formațiunile politice din Parlament pe tema desemnării unui candidat la funcția de premier care să formeze noul Executiv, după demiterea prin moțiune de cenzură a Guvernului Bolojan.

La final, Nicușor Dan a anunțat că va continua seria de consultări cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, prooccidentală, făcând apel la responsabilitate din partea acestora în vederea ajungerii la un numitor comun, bazat pe formule ‘coerente’ și propuneri ‘viabile’.

‘Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile’, a subliniat președintele.

Șeful statului a discutat pe parcursul zilei cu reprezentanți ai PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, minorităților naționale, S.O.S. România și POT.

PSD a respins un nou Guvern condus de Ilie Bolojan, iar AUR a anunțat că își asumă guvernarea, dar a vorbit și despre alegeri anticipate. PNL nu își mai dorește o guvernare alături de PSD, iar USR a anunțat că va intra în opoziție, în cazul în care PSD va găsi o majoritate parlamentară pentru a forma noul Guvern. UDMR consideră că ar trebui încercată o refacere a fostei coaliții de guvernare.

***

Primii care au venit la discuții au fost social-democrații.

După consultări, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul său respinge varianta unui Guvern condus de Ilie Bolojan.

‘Urmare a acelei consultări interne, nu mai putem avea un Guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru și asta nu au spus doar membrii PSD, Parlamentul României a spus asta printr-o moțiune de cenzură votată de 281 de parlamentari’, a arătat el.

De asemenea, a adăugat Grindeanu, PSD exclude o alianță în afara partidelor prooccidentale.

‘Astea sunt principiile pe care noi le-am transmis președintelui, astfel încât, urmare a consultărilor, să se încerce să se ajungă la o soluție’, a arătat liderul social-democrat.

Surse politice au precizat că Partidul Social Democrat preferă un premier politic, iar, ‘dacă este nevoie’, social-democrații își pot asuma prim-ministrul.

***

AUR i-a transmis șefului statului, prin vocea președintelui formațiunii, George Simion, că își asumă responsabilitatea de a intra la guvernare și de a scoate România din criză.

‘Suntem al doilea partid politic din Parlament și, de departe, primul partid în simpatiile românilor. Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm, așadar, intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Acestea sunt, de fapt, obiectivele pentru care am depus moțiunea de cenzură’, a afirmat Simion, după discuțiile cu Nicușor Dan.

El a precizat că i-a prezentat președintelui un plan de măsuri pentru scoaterea României din criză.

Totodată, acesta i-a transmis șefului statului că, în cazul în care nu se va găsi o majoritate parlamentară pentru un nou Guvern, soluția trebuie să fie întoarcerea la electorat.

***

În condițiile în care PSD se va regăsi la guvernare, PNL va fi în opoziție, a fost mesajul transmis de liberali președintelui Nicușor Dan.

‘Suntem după o moțiune de cenzură inițiată de PSD. Cu sprijinul AUR, practic, a căzut Guvernul din care a făcut parte și PSD. Suntem în situația în care PNL are o pondere de 15% în Parlamentul României și în acest context poziția PNL a fost următoarea, așa cum știți din deciziile pe care le-am luat anterior. PNL nu va mai susține un Guvern și nu va mai participa la un Guvern în care se va regăsi și PSD’, a declarat președintele liberalilor, Ilie Bolojan.

Liderul liberal a subliniat că PNL nu va susține un Guvern condus de un premier tehnocrat din care va face parte PSD.

‘În condițiile în care PSD se va regăsi la guvernare, PNL va fi în opoziție. De ce suntem puși să avem această poziție? Ea nu este luată dintr-un calcul politic, ci este luată dintr-un interes legitim pentru țara noastră’, a spus Bolojan.

***

Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, a declarat că, în cazul în care PSD va găsi o majoritate parlamentară pentru a forma noul Guvern, USR va intra în opoziție.

‘Am reiterat punctul nostru de vedere că, după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou Guvern cu PSD. Nu mai există o bază de încredere că împreună cu PSD am putea să împingem reformele la care se așteaptă românii. PSD a blocat și sabotat, a șantajat și tocmai de aceea reformele pentru un stat mai suplu, pentru servicii publice mai funcționale, pentru tăierea privilegiilor, aceste reforme nu vedem cum să le putem face cu PSD într-un Guvern comun. Asta înseamnă că, dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție’, a precizat Dominic Fritz.

El a subliniat că actuala criză este una eminamente politică și, ca atare, răspunsul trebuie să fie unul politic.

‘Soluția nu poate să fie decât una politică și acesta este motivul de ce nu vom putea susține un Guvern tehnocrat, care doar ar sparge relația între responsabilitate politică, pe de o parte, și putere politică pe de altă parte’, a transmis Dominic Fritz.

***

Varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele Guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă – este de părere președintele UDMR, Kelemen Hunor.

‘Ceea ce ne așteaptă în acest an, în 2027 necesită responsabilitate politică și majoritate politică în spatele unui Guvern, indiferent de cine este condus acel Guvern și, până la urmă, indiferent cine face parte din acel Guvern. Ar trebui încercată o refacere a coaliției. (…) Nu am avut și nu am avansat o propunere de prim-ministru. Noi am spus că, dacă se conturează o majoritate corectă, noi vom susține o astfel de soluție. Un Guvern minoritar nu poate supraviețui foarte mult și din punctul nostru de vedere nu există varianta susținerii unui Guvern în spatele căruia se află AUR’, a afirmat liderul UDMR.

Din perspectiva UDMR, prima opțiune rămâne un premier politic, fiindcă este nevoie de responsabilitate politică.

***

Liderul Grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambuccian, a arătat că este nevoie de o analiză a activității coaliției de guvernare de până la moțiunea de cenzură, militând pentru o reconstrucție a alianței în jurul unui nucleu PNL – PSD.

‘Nu e bine să ne grăbim și nu e bine să legăm discuțiile de persoane. Este mult mai bine să le legăm de principii și de o privire retrospectivă în ultimele trei sferturi de an să vedem ce a fost funcțional și ce nu a fost în acordul de coaliție, să vedem ce a funcționat și ce nu în măsurile care s-au luat. Și de acolo să pornim o reconstrucție a coaliției pe care noi o vedem obligatoriu în jurul unui nucleu PNL – PSD. Restul forțelor politice vin după aceea. Există o direcție fundamentală, un loc fundamental pe care coaliția trebuie să-l păstreze pentru România și anume prezența euroatlantică’, a spus Varujan Pambuccian.

***

Președinta S.O.S. România, eurodeputata Diana Șoșoacă, a susținut că șeful statului a organizat în mod neconstituțional consultările cu partidele parlamentare, iar președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a spus că formațiunea pe care o conduce va sprijini orice formulă prooccidentală de guvernare.