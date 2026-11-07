UE și Ucraina avertizează împotriva unei noi ‘arhitecturi de securitate’ în Europa

Europenii și Kievul au avertizat vineri împotriva oricărei idei de ‘arhitectură de securitate’ dezvoltată pe la spatele lor, în urma menționării de către președintele american Donald Trump a unui ‘mare acord’ privind Ucraina, care ar putea viza ‘întreaga Europă’, relatează AFP și Reuters.

‘Avem deja o arhitectură europeană de securitate’, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, la Varșovia, menționând rolurile UE și NATO.

‘Trebuie să ne asigurăm că Ucraina este integrată în această arhitectură’, a subliniat ea în fața presei, alături de ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, și ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga.

Și orice s-ar întâmpla, cu doar câteva zile înainte de discuțiile de pace dintre Moscova și Kiev la Abu Dhabi, sub auspiciile Washingtonului, Europa trebuie să fie implicată în orice soluționare a conflictului, a insistat ea.

‘Orice acord, pentru a fi pus în aplicare, va necesita ca Uniunea Europeană să fie parte la acesta’, a insistat Kallas.

Înainte de orice soluționare a conflictului, mai este ‘multă muncă’ de făcut, a dat asigurări una dintre purtătoarele sale de cuvânt la Bruxelles.

Discuțiile dintre ruși și ucraineni sunt programate să aibă loc pe 10 și 11 noiembrie la Abu Dhabi, sub mediere americană, pentru a încerca să găsească o soluție la conflict, la mai bine de patru ani de la invazia rusă din Ucraina.

Cu această ocazie, președintele american Donald Trump a promis un acord ‘foarte mare’ cu Rusia privind Ucraina, adăugând că acesta ‘ar putea cuprinde întreaga Europă’.

Înainte de orice, lucrurile trebuie făcute în ordinea corectă, a explicat vineri Sikorski.

‘Mai întâi un armistițiu, apoi negocieri pentru o pace durabilă și abia apoi eventuale discuții despre cum să se restabilească funcționarea arhitecturii de securitate europene’, a declarat șeful diplomației poloneze.

‘Rusia nu este și nu poate fi garantul securității Europei’, a afirmat la rândul său ministrul ucrainean de externe. ‘Trebuie să vorbim despre protejarea noastră împotriva Rusiei, nu despre discutarea sferelor de influență din Europa cu rușii’, a subliniat Sîbiga vineri.

Kievul și mai multe țări europene se tem că Washingtonul ar putea fi tentat să exercite presiuni pentru a obține un acord care să răspundă în mare măsură cerințelor rusești.

Unul dintre negociatorii americani, Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a clarificat remarcile președintelui SUA, afirmând că obiectivul este realizarea ‘unei arhitecturi europene de securitate mai ample, capabile să contribuie la crearea condițiilor pentru o pace durabilă’.

Însă expresia ‘arhitectură europeană de securitate’ este unul din elementele cheie din discursul Kremlinului de ani de zile.

Președintele rus Vladimir Putin a reiterat acest lucru pe 22 octombrie, în timpul unui interviu la televiziunea de stat. ‘Scopul acestor discuții va fi abordarea problemei garanțiilor de securitate atât pentru Ucraina, cât și pentru Rusia (…) în cadrul unui acord final’ pentru securitatea europeană, a declarat el.

Țările europene, la rândul lor, se tem că această nouă ‘arhitectură europeană de securitate’ va duce la o slăbire a NATO.

Jared Kushner, care a participat joi la o reuniune prin videoconferință a aliaților Ucrainei la Bruxelles, a afirmat totuși că Alianța Nord-Atlantică va rămâne ‘în centrul apărării colective europene’.

‘Scopul nostru este să punem în aplicare măsuri concrete care să răspundă preocupărilor de securitate ale tuturor părților, să reducă riscul unor conflicte viitoare și să creeze un mediu de securitate mai stabil și previzibil’, a rezumat el.

Cu siguranță, dar nu cu prețul unui acord ‘încheiat pe la spatele nostru’, ceea ce ar fi ‘nedrept’ și ‘imprudent’, a avertizat ministrul polonez de externe.

‘Pentru a pune capăt războiului, trebuie exercitată presiune asupra agresorului. În plus, pentru a garanta securitatea Europei, trebuie să ne asigurăm că Rusia nu mai poate ataca’, a explicat, la rândul său, Kallas.