UE va propune amânarea, cu șase luni, a aplicării directivei privind defrișările

Comisia Europeană va propune, marți, acordarea unei răgaz de șase luni pentru a ajuta companiile să se conformeze cu directiva sa care își propune reducerea defrișărilor în întreaga lume, respingând o amânare mai lungă anunțată anterior, în ciuda plângerilor venite din partea mediului de afaceri, transmite Bloomberg.

Începând din data de 30 decembrie 2024, directiva UE anti-defrișări (EUDR) cere companiilor care vând soia, carne de vită, cafea, ulei de palmier și alte produse în cele 27 de state membre UE să dovedească faptul că lanțurile lor de aprovizionare nu contribuie la distrugerea pădurilor. Uniunea Europeană a amânat deja, de la finele lui 2024 până la finele lui 2025, intrarea în vigoare a acestei directive, la presiunile Braziliei, SUA și chiar ale Germaniei.

Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, marți, Executivul comunitar va propune acordarea companiilor a unei scutiri de șase luni de la sancțiuni după intrarea în vigoare a legii, la sfârșitul anului. Decizia reprezintă o revenire asupra planurilor anunțate luna trecută, privind amânarea cu un an a implementării regulilor.

În plus, blocul comunitar va simplifica reglementările pentru a relaxa obligațiile impuse micilor fermieri, au declarat sursele citate de Bloomberg, care au dorit să își păstreze anonimatul. Atât Parlamentul, cât și statele membre vor trebui să aprobe modificările.

Această măsură va oferi un moment de respiro activiștilor de mediu care se temeau că o întârziere lungă ar perpetua rate ridicate de defrișări în multe părți ale lumii.

Comisia va propune, de asemenea, relaxarea obligațiilor impuse companiilor care urmăresc defrișările în lanțul lor valoric.

Comisarul UE pentru mediu, Jessika Roswall, a anunțat luna trecută că va solicita o amânare, spunând că un sistem IT pentru ca firmele să respecte legea nu este capabil să facă față numărului de solicitări. Cu toate acestea, Roswall a fost criticată în cadrul comisiei pentru că a mers prea departe.

De asemenea, o serie de state membre au criticat directiva, spunând că este prea birocratică și punitivă pentru fermierii europeni.