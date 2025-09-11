Un viitor mai bun pentru copii: Spațiul destinat recuperării medicale din cadrul Centrului de Sănătate Mintală pentru Copii, instituție a INSMC “Alessandrescu – Rusescu”, va fi modernizat și dotat cu echipamentele necesare

Asociația „Din grijă pentru copii”, în parteneriat cu Clinica Medikali, prin Asociația Medikali, și cu dezvoltatorul HILS Development, anunță începerea lucrărilor de renovare, modernizare și dotare a spațiului dedicat kinetoterapiei din cadrul Departamentului de recuperare medicală al Centrului de Sănătate Mintală pentru Copii, parte din INSMC “Alessandrescu-Rusescu”.

Proiectul de renovare, modernizare și dotare a noului spațiu alocat kinetoterapiei include două săli de intervenție terapeutică, o sală de așteptare, un vestiar și trei grupuri sanitare, dintre care unul destinat persoanelor cu dizabilități. Cele două săli de intervenție vor cuprinde echipamentul necesar terapiilor de kinetoterapie, dedicate copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani, care au nevoie de un plan complex de tratament, desfășurat pe termen lung. Investiția se va ridica la peste 40.000 de euro.

„Preocuparea noastră este sănătatea copiilor. Toată activitatea asociației are la bază grija pentru copil și părinte, motiv pentru care suntem sprijin și în activitatea instituțiilor publice de sănătate cu profil pediatric. Puterea lui ÎMPREUNĂ este cea care aduce schimbarea aceasta atât de necesară și atât de așteptată. Specialiști, instituții, parteneri, furnizori, oameni minunați care construiesc această alianță puternică și schimbă destine. Un părinte încrezător înseamnă un copil cu un pas mai aproape de mai bine. Ne dorim cât mai mulți părinți încrezători! Iar prin acest proiect dăm putere actului medical și dăruim încredere părintelui care pășește pragul acestui spațiu de recuperare medicală”, a declarat Victoria Olteanu, Președintele Asociației ”Din grijă pentru copii”.

La Centrul de Sănătate Mintală pentru Copii al INSMC „Alessandrescu-Rusescu” sunt realizate anual peste 5500 de ședințe de kinetoterapie, dintre care peste 1200 sunt destinate pacienților cu patologie neurologică. Dacă tehnologia le-ar permite, aceste ore ar putea fi mult mai multe și mult mai bine realizate.

„Recuperarea medicală reprezintă un aspect fundamental al sănătății și dezvoltării armonioase a copiilor noștri. Ca medic, am văzut nenumărate cazuri în care intervenția timpurie și susținută prin programe de recuperare a făcut o diferență absolut extraordinară în viața unui copil. Nu este doar o opțiune, este, în multe situații, o necesitate absolută.

Când am auzit prima dată povestea acestui centru public de recuperare medicală și faptul că el nu dispune de dotarea potrivită, am hotărât pe loc că vreau să ne implicăm. Avem expertiza necesară în acest domeniu, în cadrul clinicii Medikali având și noi un centru de recuperare medicală. Am înțeles clar că investiția în recuperarea medicală a unui copil este o investiție în viitorul său, fără doar și poate. Este șansa de a-i oferi cele mai bune instrumente pentru a-și depăși obstacolele, a-și atinge potențialul maxim și a duce o viață împlinită. Ignorarea sau amânarea recuperării poate duce la consecințe pe termen lung, limitând capacitatea copilului de a se integra social, de a învăța și de a se bucura de o calitate optimă a vieții”, a declarat dr. Adina Negoiță, CEO și Fondator Clinica Medikali, dar și Președintele Asociației Medikali.

„Pentru echipa HILS Development, responsabilitatea față de comunitate este la fel de importantă ca dezvoltarea de locuințe. Implicarea noastră în renovarea centrului reflectă angajamentul de a sprijini copiii și familiile care au nevoie de acces la servicii medicale moderne, într-un spațiu sigur și adecvat procesului de recuperare”, a declarat Bogdan Bălașa, Director General HILS Development.

Copii care s-au născut luptători sau au fost nevoiți să devină.

Într-o lume în care preocuparea principală a copiilor ar trebui să fie alergatul, există copii care se luptă zi de zi pentru a-și dobândi abilități dintre cele mai firești: mers, mobilitate, echilibru, vorbit. Sunt copii care fie s-au născut luptători, fie au fost nevoiți să devină.

Pentru ei există o terapie, suport pentru suferințele prin care trec: kinetoterapia, ramură a medicinei care vindecă prin mișcare. Ajutați de echipamentul potrivit, specialiștii pot reface unele funcții diminuate, prin planuri individualizate de recuperare, programe de stimulare motrică și recuperare funcțională. Terapiile de acest gen sunt de lungă durată, foarte costisitoare și greu de susținut pentru orice părinte.

„Reabilitarea spațiului dedicat recuperării medicale din cadrul Centrului de Sănătate Mintală este un pas esențial pentru a oferi unui părinte, unui copil, un loc modern în care să-și desfășoare terapiile, sigur, primitor și adaptat nevoilor. Preocuparea noastră constantă de a îmbunătăți serviciile pe care le oferim comunității, se reflectă nu doar în profesionalismul echipei, ci și în atenția acordată mediului în care acestea au loc. Ne dorim ca acest spațiu să fie transformat într-un spațiu modern, calm și funcțional, care să susțină în mod adecvat activitatea noastră. Suntem recunoscători partenerilor noștri că au înțeles și au dorit să se implice în acest demers”, a declarat dr. Ana Maria Iosupescu, medic specialist psihiatrie pediatrică, coordonator al Centrului de Sănătate Mintală.

“Pentru copiii cu afecțiuni neurologice, fiecare progres contează. Renovarea sălii de kinetoterapie și dotarea cu echipamente reprezintă un sprijin real în munca noastră zilnică.

Ca specialist, știu cât de important este să ai instrumentele potrivite pentru a răspunde nevoilor complexe ale copiilor cu tulburări neuromotorii, paralizii cerebrale sau scolioze. Noile condiții ne permit să aplicăm terapii mai eficiente, mai sigure și adaptate fiecărui copil în parte, oferindu-le șansa la o recuperare modernă.”, Chita Radu Valentin, Kinetoterapeut principal, Recuperare Medicală, CSM.

Când mișcarea devine vindecare.

Serviciile de recuperare medicală din Centrul de sănătate mintală al INSMC sunt oferite în mod gratuit, pe termen nedeterminat, pentru afecțiuni precum: întârzieri și tulburări în dezvoltarea psihomotorie, patologie neuromusculară, sechelaritate după rahitism, picioare strâmbe congenital, paralizie de plex brahial sau tulburări de neurodezvoltare. Echipele multidisciplinare ale centrului sunt formate din medici psihiatrie pediatrică, medici de recuperare, kinetoterapeuţi și asistente balneofizioterapie.

„Proiectul de renovare și dotare a unui spațiu destinat recuperării medicale reprezintă un pas esențial în misiunea noastră de a oferi copiilor cu diverse afecțiuni neuro-psihice condiții moderne, sigure și prietenoase pentru recuperare. Împreună cu echipa de specialiști dedicați, pasionați și cu o pregătire remarcabilă, vom reuși să oferim un mediu adecvat, care să susțină munca lor valoroasă. Este o îmbunătățire necesară, cu impact direct în viețile copiilor, dar și a familiilor lor şi, prin extensie, a societății noastre.”, Conf. Univ. Dr. Oana Toader, Manager Institutul Național Pentru Sănătatea Mamei și a Copilului „Alexandrescu Rusescu”.

Proiectul este implementat de Asociația Din Grijă Pentru Copii, Clinica Medikali, prin Asociația Medikali, și HILS Development, o inițiativă pe care își propun să o crească împreună, în alianță cu echipa de specialiști a proiectului.