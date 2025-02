Adina Negoiță, medicul care și-a transformat viziunea în business

Adina Negoiță, CEO și fondatoare Medikali, a reușit să facă din clinica medicală lansată în urmă cu doi ani cu o investiție de 2,8 milioane de euro un business extrem de sănătos. Cu afacerea în creștere accelerată, antreprenoarea se ocupă acum de o nouă etapă în strategia de business: expansiunea.

Motivată de dorința de a îmbunătăți accesul pacienților la îngrijirea medicală de calitate, Adina Negoiță a fondat Medikali, o clinică care, pe lângă tehnologii moderne și expertiză de top, pune accent și pe empatie, pe modul în care clienții sunt tratați și ajutați. „Sunt un medic cu peste zece ani de experiență, care a avut mereu o viziune axată pe transformarea experienței pacientului. De-a lungul timpului, am dezvoltat o viziune proprie despre cum ar trebui să arate un business în această industrie, care ar trebui să fie experiența pe care o oferă și ce principii sunt mai puțin reprezentate. Astfel, ușor, ușor, am început să pun pe foaie viziunea mea pentru o clinică de top, în care tehnologia de ultimă generație, vitală, de altfel, în medicină, să fie completată de empatie, respect și interacțiune umană”, dezvăluie antreprenoarea. Rezultatul acestei viziuni s-a văzut în 2022, când, după o investiție de 2.8 milioane de euro, a deschis ușile Medikali, o clinică de peste 1.500 de metri pătrați, care a pornit cu 20 de specialități medicale și a crescut constant. „Fiecare doctor care profesează știe că pacienții vin adesea cu un bagaj de teamă, incertitudine și că au o nevoie majoră de grijă și căldură la care sistemele medicale tradiționale nu știu adesea să răspundă. De aceea, mi-am dorit să pornesc un loc în care motorul principal să fie grija autentică și implicarea umană”, punctează Adina Negoită.

Pastila de antreprenoriat

Trecerea de la medicină la antreprenoriat nu a fost ușoară: Adina Negoiță a trebuit să-și dezvolte rapid abilități de management și leadership, să coordoneze echipe și să ia decizii strategice. „Adaptarea nu e niciodată ușoară. Noi, ca oameni, avem întotdeauna o formă mai mică sau mai mare de reticență la schimbare, dar pasiunea și motivația m-au ajutat încă de la început să am deschiderea să învăț încontinuu atât de la colegii și partenerii noștri, cât și de la pacienții care ne trec pragul. Chiar dacă acum îmi pot pune eticheta de antreprenor, consider că fiecare etapă a businessului generează schimbări continue și o nevoie constantă de adaptare. Pe măsură ce vom dezvolta noi clinici, noi proiecte, va trebui să continui să mă dezvolt din punct de vedere antreprenorial”, este conștientă Adina Negoiță.

În doar doi ani, Medikali a crescut enorm, extinzându-și portofoliul de servicii și atrăgând un număr tot mai mare de pacienți. Dacă, în 2023, clinica oferea peste 20 de specialități medicale și colabora cu 60 de medici, în 2024, portofoliul a crescut la peste 30 de specialități, iar echipa include acum peste 85 de medici, angajați și colaboratori. Totodată, numărul pacienților s-a dublat. „Selecția oamenilor care să facă parte din proiect nu a fost și nu este ușoară, dar faptul că am fost foarte atentă la aceste aspecte m-a ajutat să duc serviciile Medikali acolo unde îmi doream, într-o zonă de excelență. În al doilea an de operare am ajuns la un număr anual de pacienți care depășește 34.000 și la un grad de satisfacție de peste 97%. Rezultatul este o bucurie, care vine cu o nouă provocare: indiferent cât de mult ne vom dezvolta și câte unități vom avea, trebuie să ne păstrăm această abordare orientată spre pacient și să rămânem mereu aproape de cei care ne folosesc serviciile”, povestește antreprenoarea.

Medikali are acționariat 100% românesc și a încheiat 2024 cu venituri de două ori mai mari decât în 2023, când cifra de afaceri s-a ridicat la aproape patru milioane de lei. „Pentru viitor, îmi doresc să continui să cresc Medikali atât la nivel operațional, cât și în ceea ce privește impactul asupra comunității. Printre planurile noastre pentru 2025 se numără diversificarea serviciilor prin introducerea de proceduri avansate, cum ar fi endoscopia și colonoscopia, extinderea serviciilor decontate de CAS pentru a facilita accesul unui număr mai mare de pacienți, parteneriate internaționale cu spitale de renume, pentru a oferi tratamente de vârf. În plus, vom continua cu investițiile în digitalizare și implementarea de noi soluții tehnologice pentru a optimiza experiența pacientului. Luăm în considerare și replicarea modelului de business Medikali în alte regiuni și extinderea către servicii spitalicești”, încheie Adina Negoiță.