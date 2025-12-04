UNSAR: Despăgubirile plătite pentru bunurile și proprietățile afectate au crescut cu 63% în primul semestru

Asigurătorii din România au achitat, în primul semestru, despăgubiri în valoare de 300 milioane lei pentru companiile și locuințele afectate de incendii și calamități naturale, în creștere cu circa 63% față de aceeași perioadă a anului precedent, a anunțat joi Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

Conform sursei citate, din această sumă, 82,4 milioane lei au fost plătite exclusiv pentru acoperirea daunelor produse locuințelor afectate de diverse riscuri: incendii, explozii, inundații etc, în creștere cu 21% comparativ cu primele șase luni ale anului 2024. ‘Dintre acestea, 79 de milioane lei au fost acordate în baza polițelor facultative de locuință, ceea ce evidențiază rolul esențial al acestora în oferirea unei protecții la valoarea reală a proprietăților și bunurilor asigurate’, se menționează în comunicat.

Asigurătorii susțin că România ‘se confruntă din ce în ce mai des cu fenomene naturale extreme, dar și cu numeroase riscuri casnice care pot afecta integral o locuință’. Spre exemplu, în fiecare zi a anului trecut, au fost achitate, în medie, 100 de dosare de daună – doar în baza asigurărilor pentru locuințe, se mai precizează în comunicat.

‘Creșterea despăgubirilor confirmă faptul că riscurile care ne afectează sunt tot mai frecvente și mai severe. Toate aceste evoluții vin într-un context îngrijorător: doar 17% dintre locuințele din România sunt protejate complet, prin intermediul ambelor polițe (obligatorie, plus facultativă). Cu alte cuvinte, mai mult de 8 din 10 locuințe nu sunt suficient protejate în fața riscurilor – de la incendii și inundații, până la fenomene meteorologice extreme’, a declarat Alexandru Ciuncan, Președinte & Director General al UNSAR, citat în comunicat.

La rândul său, Alina Bărbulescu, Coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR, susține că avansul valorii despăgubirilor evidențiază ‘atât impactul real al riscurilor asupra proprietăților din România, cât și diferența majoră pe care o face o asigurare corect aleasă’. ‘O asigurare facultativă este o investiție pentru a fi sigur ACASA alături de cei dragi’, a menționat Alina Bărbulescu.

Potrivit UNSAR, în România, asigurările facultative se pot încheia pentru acele locuințe care sunt deja protejate printr-o poliță obligatorie PAD.

‘Polițele facultative oferă un nivel de protecție extins, la valoarea reală a clădirii și/sau a bunurilor deținute, putând acoperi pagubele produse de dezastre naturale, dar și alte tipuri de riscuri, precum incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri, inundații produse de avarii ale instalațiilor de apă-canal, climatizare, termoficare, defecțiuni ale centralei termice, daune ale bunurilor electronice/electrocasnice etc. În plus, este bine de știut că avem la dispoziție soluții diversificate de protecție specifice tipurilor de bunuri pe care le deținem în locuință sau chiar pentru a ne proteja relația cu vecinii, prin acoperirea prejudiciilor pe care le putem produce accidental’, susțin reprezentanții UNSAR.

Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 21 de companii de profil. Acestea dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări. Activitatea UNSAR are drept obiectiv apărarea și reprezentarea intereselor asigurătorilor și reasigurătorilor din România, participarea la îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul asigurărilor, promovarea activității de asigurări în România și a dezvoltării durabile a industriei de profil pe plan intern și internațional.