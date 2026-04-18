Vânzările de iPhone în China au explodat cu 20% în primul trimestru

Vânzările de telefoane iPhone au crescut cu 20% în China în primul trimestru, în pofida faptului că la nivel general piața a înregistrat un declin, în condițiile în care scumpirea cipurilor de memorie a dus la creșterea costurilor dispozitivelor, transmite Reuters.

Datele firmei de cercetare de piață Counterpoint Research arată că livrările totale de smartphone-uri au scăzut cu 4% pe cea mai mare piață din lume în perioada ianuarie-martie 2026, afectate de întreruperile lanțurilor de aprovizionare și de creșterea prețurilor cipurilor. Însă cei primii doi furnizori de smartphone-uri din China, gigantul chinez Huawei și cel american Apple, au mers împotriva tendinței generale, raportând o creștere de 2%, respectiv 20%, a vânzărilor.

‘În condițiile în care majoritatea rivalilor cresc prețurile, Apple se remarcă prin valoare, consumatorii chinezi știind că produsele sale durează cel puțin trei ani’, a declarat Ivan Lam, analist șef la Counterpoint Research.

Livrările Huawei au fost impulsionate de cererea puternică atât pe segmentul high-end, cât și pe segmentul smartphone-urilor ieftine, inclusiv dispozitivele din seria Enjoy 90, ceea ce i-a conferit o cotă de piață de 20% în primul trimestru, a declarat Ivan Lam.

Huawei și-a păstrat poziția de lider, urmat de Apple cu o cotă de 19%.

Furnizorii de smartphone-uri din China au majorat prețurile pentru dispozitivele ieftine, în ideea de a-și proteja marjele de profit în lupta cu costurile ridicate ale cipurilor de memorie.

Xiaomi a alunecat pe locul șase, după o scădere de 35% a livrărilor în primul trimestru. Ivan Lam a explicat această scăderea accentuată printr-un efect de bază, în condițiile în care în perioada similară a anului trecut Xiaomi a beneficiat de pe urma reducerilor agresive de prețuri și subvenții guvernamentale.

Livrările producătorilor Oppo și Honor au scăzut, de asemenea, cu 5%, respectiv 3%, în timp ce Vivo a înregistrat o creștere de 2%, susținută de vânzările puternice din timpul sărbătorii de Anul Nou Lunar.

Ivan Lam a declarat că se așteaptă la mai multe dificultăți pentru piața chineză în al doilea trimestru, în special având în vedere că mărcile chineze încearcă să majoreze în continuare prețurile.

‘Cu toate acestea, ne așteptăm ca Apple și Huawei să se descurce relativ mai bine, Huawei putând înregistra o creștere suplimentară a livrărilor, grație cererii solide pentru dispozitivele sale din zona inferioară’, a spus analistul șef de la Counterpoint Research.