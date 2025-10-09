Vânzările Mercedes-Benz au scăzut în trimestrul al treilea, în timp ce BMW a raportat o creştere puternică în SUA şi Europa

Producătorii auto germani Mercedes-Benz şi BMW au înregistrat evoluţii contrastante în trimestrul al treilea din 2025. În timp ce Mercedes-Benz a raportat o scădere de 12% a livrărilor globale, afectată de tarifele americane şi de concurenţa tot mai dură din China, BMW a anunţat o creştere de 8,8% a vânzărilor, impulsionată de performanţele solide din Europa şi Statele Unite, relatează Reuters.

Mercedes-Benz a livrat 441.500 de vehicule între iulie şi septembrie, faţă de 502.000 în aceeaşi perioadă a anului trecut. Scăderile cele mai mari s-au înregistrat în China (minus 27%) şi în SUA (minus 17%), în timp ce vânzările din Europa, America de Sud şi statele din Golf au rămas stabile.

”Rezultatele trimestriale au fost afectate de condiţiile dificile din piaţa chineză”, a declarat Mathias Geisen, membru al consiliului de administraţie.

Compania, la fel ca alţi producători auto germani, a redus perspectivele pentru 2025, pe fondul costurilor suplimentare generate de noile tarife impuse de administraţia Trump asupra automobilelor şi componentelor importate.

Vânzările de vehicule electrice (BEV) au stagnat la 42.600 de unităţi, la acelaşi nivel cu anul trecut.

În contrast, BMW a raportat vânzări trimestriale de 588.300 de vehicule, în creştere cu 8,8% faţă de anul precedent. Livrările în Europa au avansat cu 9,3%, iar cele din SUA au urcat cu 24,9%.

”Rezultatele puternice din Europa şi Americi, precum şi evoluţia brandului MINI, sunt încurajatoare”, a afirmat Jochen Goller, membru al consiliului de administraţie BMW.

Diferenţa de performanţă dintre cei doi giganţi auto germani subliniază impactul noilor politici comerciale americane şi al presiunilor competitive din China asupra pieţei globale a automobilelor premium.