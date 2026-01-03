Vânzările Tesla au scăzut în 2025, pentru al doilea an consecutiv

Tesla a pierdut competiția cu grupul chinez BYD Co și nu mai este cel mai bine vândut producător mondial de vehicule electrice (EV) în 2025, înregistrând al doilea declin anual consecutiv al vânzărilor, transmite Reuters.

Livrările grupului cu sediul în Austin, Texas, au avut de suferit de pe urma unei încetiniri neașteptate a tranziției către vehiculele electrice, a creșterii concurenței și a deciziilor luate de președintele Donald Trump, de la revenirea sa la Casa Albă. La acestea se adaugă relația strânsă dintre directorul general al Tesla, Elon Musk, și Trump în timpul campaniei și după inaugurarea sa, care a pătat imaginea mărcii și a provocat proteste, acte de vandalism și apeluri la boicot. Vânzările în SUA au fost afectate, totodată, de expirarea creditului fiscal de 7.500 de dolari, la 30 septembrie.

În același timp, principalul său rival chinez și-a menținut ascensiunea meteorică, chiar dacă profitabilitatea pe plan intern a avut de suferit din cauza comportamentului prudent al consumatorilor. Din acest motiv, compania caută în mod activ să se extindă la nivel internațional.

Tesla a anunțat că a livrat 1,64 milioane de vehicule anul trecut, un declin de 9% față de 2024. Rivalul chinez BYD, care a vândut anul trecut 2,26 vehicule complet electrice, este acum cel mai mare producător EV din lume. BYD vinde și vehicule hibride plug-in.

În trimestrul patru din 2025, vânzările Tesla au totalizat 418,227 de unități. Și analiștii și-au înrăutățit previziunile, la un nivel de 440.000 de unități.

Vineri, la Bursa de la New York, acțiunile Tesla au scăzut cu aproape 3%, la 436,85 dolari. Anul trecut, titlurile au crescut cu aproximativ 11%.

Și vânzările la divizia de camionete electrice Cybertruck se confruntă cu dificultăți, în ultimele luni Tesla oferind discounturi de mii de dolari pentru reducerea stocurilor de vehicule.