Tesla dezvoltă un nou SUV electric, mai mic şi mai ieftin

Tesla dezvoltă un SUV electric complet nou, mai mic şi mai accesibil, potrivit unor patru persoane familiarizate cu proiectul. Producătorul auto a discutat în ultimele săptămâni cu furnizorii despre detalii legate de viitorul model compact, care nu va fi o variantă a actualelor Model 3 sau Model Y, ci un vehicul nou, relatează Reuters.

Discuţiile cu furnizorii au vizat procesul de fabricaţie şi specificaţiile pentru diverse componente ale maşinii. Trei dintre surse au spus că SUV-ul compact ar urma să fie produs în China, iar una dintre ele a afirmat că Tesla intenţionează să extindă ulterior producţia şi în Statele Unite şi Europa.

Potrivit unor două surse, noul model va avea o lungime de aproximativ 4,28 metri, semnificativ mai mică decât Model Y, cel mai vândut SUV al companiei, care măsoară aproximativ 4,78 metri.

Iniţiativa vine după ce directorul general Elon Musk a renunţat în 2024 la un proiect foarte aşteptat pentru un vehicul electric ieftin şi a orientat compania spre robotaxiuri şi roboţi umanoizi.

Rămâne neclar dacă dezvoltarea noului SUV marchează o revenire la strategia de producere a vehiculelor electrice de masă conduse de oameni sau dacă modelul va fi conceput pentru a se integra în planurile Tesla privind vehiculele complet autonome.

Unul dintre cei familiarizaţi cu proiectul şi un angajat al Tesla au spus că modelul ar putea servi ambelor scopuri. Potrivit acestora, compania îşi propune să dezvolte maşini care să poată funcţiona autonom, dar să ofere şi opţiunea de a fi conduse de oameni.

Tesla consideră că multe pieţe globale nu vor adopta rapid vehicule complet autonome şi că reglementările vor întârzia implementarea lor. Posibilitatea de a produce acelaşi model cu sau fără comenzi de conducere ar putea creşte vânzările şi ar permite companiei să îşi menţină fabricile aproape de capacitatea maximă.

Analiştii estimează însă că Tesla ar putea înregistra al treilea an consecutiv de scădere a vânzărilor de vehicule electrice tradiţionale, care generează în continuare cea mai mare parte a veniturilor companiei. În prezent, Tesla operează un număr limitat de robotaxiuri în Austin, Texas, multe dintre ele având încă un monitor de siguranţă uman în vehicul.

Sursele au spus că proiectul se află încă într-un stadiu incipient şi nu este clar dacă Tesla a aprobat deja producţia modelului. Compania are un istoric de proiecte începute şi amânate sau chiar anulate. De exemplu, Tesla a prezentat în 2017 concepte pentru un Roadster şi pentru camionul electric Semi, dar maşina sport nu a fost încă produsă, iar camionul nu a intrat în producţie de masă.

Două dintre surse au declarat că Tesla intenţionează să vândă noul model la un preţ semnificativ mai mic decât Model 3, care porneşte de la aproximativ 34.000 de dolari în China şi 37.000 de dolari în Statele Unite.

Costurile ar urma să fie reduse prin utilizarea unei baterii mai mici, ceea ce ar însemna o autonomie mai redusă decât cea a Model Y, care este cuprinsă între aproximativ 492 şi 526 kilometri. De asemenea, maşina ar putea avea un singur motor electric, spre deosebire de unele versiuni actuale ale modelelor Tesla care folosesc două.

Noul SUV ar urma să fie şi mult mai uşor, aproximativ 1,5 tone, comparativ cu aproximativ două tone pentru Model Y. Trei dintre surse au afirmat că producţia ar urma să aibă loc la fabrica Tesla din Shanghai, însă este puţin probabil ca aceasta să înceapă în cursul acestui an.

De-a lungul anilor, Elon Musk a afirmat că misiunea companiei este de a produce vehicule electrice accesibile pentru piaţa de masă, însă proiectele în acest sens au avut un parcurs inconsistent. În 2020, Musk spunea că Tesla îşi propune să vândă 20 de milioane de vehicule anual până la sfârşitul deceniului, iar un model electric de aproximativ 25.000 de dolari, cunoscut informal drept ”Model 2”, urma să fie motorul acestei creşteri.

În 2024 însă, planurile pentru acest model au fost abandonate, iar compania s-a concentrat pe dezvoltarea robotaxiurilor. Ulterior, Tesla a lansat versiuni mai ieftine ale modelelor existente Model 3 şi Model Y, însă reducerea de preţ a fost relativ modestă.

În prezent, Model 3 Standard costă aproximativ 36.990 de dolari în SUA, iar Model Y Standard aproximativ 39.990 de dolari, preţuri considerate de unii investitori prea ridicate pentru a atrage un nou segment larg de cumpărători.

În paralel, Tesla continuă să promoveze planurile pentru robotaxiuri şi roboţi umanoizi, direcţii care au contribuit la menţinerea valorii de piaţă a companiei la aproximativ 1,3 trilioane de dolari. Compania afirmă că intenţionează să înceapă producţia unui robotaxi Cybercab cu două uşi, fără volan şi pedale, însă nu este clar când vehiculul va fi lansat comercial sau integrat într-o flotă de robotaxiuri operate de Tesla.