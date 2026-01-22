Venezuela: 300 de milioane de petrodolari americani încasați pentru a apăra bolivarul

Venezuela a anunțat că a investit 300 de milioane de dolari, obținuți din vânzările de petrol de către Statelor Unite, pentru a-și apăra moneda, bolivarul, în pierdere constantă a valorii, a afirmat marți președinta interimară, Delcy Rodriguez, la televiziunea de stat, notează AFP.

‘Au intrat fonduri provenite din vânzările de petrol. Din primele 500 de milioane de dolari, au fost încasate 300 de milioane de dolari (…) Aceste prime fonduri vor fi utilizate pe piața valutară venezueleană (…) pentru a stabiliza piața, pentru a proteja veniturile și puterea de cumpărare a lucrătorilor noștri’, a declarat Delcy Rodriguez, care i-a succedat lui Nicolás Maduro, capturat pe 3 ianuarie de armata americană.

Economiștii și specialiștii în valută raportaseră deja vineri că cele 300 de milioane de dolari urmau să intre pe piața valutară.

Valuta este vitală pentru economia venezueleană din 2018, când dolarul a devenit moneda de facto pe fondul unei crize economice severe. De atunci, dolarul a coexistat cu bolivarul. Dar Venezuela depune eforturi în obținerea valutei din cauza embargoului petrolier impus de Washington în 2019 asupra principalului său produs de export.

Venezuela a început să injecteze dolari în sistemul său bancar pentru a reduce deprecierea bolivarului, dar înăsprirea sancțiunilor de către Washington în cadrul presiunii exercitate asupra lui Nicolás Maduro a limitat afluxul de valută străină în 2025.

Deficitul de dolari americani în sectorul bancar formal a alimentat piața neagră, unde dolarul a atins cursuri de până la 100% peste cursul oficial.

Delcy Rodríguez a confirmat vineri noul aflux de valută, subliniind: ‘Aceasta va ajunge în băncile private pentru mecanismul pieței valutare. Trebuie să asigurăm o gestionare eficientă a cursului valutar’.

Veniturile din vânzarea de petrol venezuelean de către Statele Unite vor reduce treptat decalajul dintre dolarul oficial și dolarul paralel, a estimat vineri firma Ecoanalitica.