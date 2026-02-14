SUA autorizează cinci giganți petrolieri să reia operațiunile în Venezuela

Statele Unite au autorizat vineri cinci giganți petrolieri, inclusiv patru companii europene, să reia operațiunile în Venezuela sub supravegherea atentă a Washingtonului, informează AFP.

Într-un document publicat pe site-ul Departamentului Trezoreriei, companiile britanice BP și Shell, compania italiană Eni și compania spaniolă Repsol au fost autorizate să lucreze în sectorul petrolului și gazelor din Venezuela, alături de compania americană Chevron, care a putut menține operațiunile acolo în baza unei derogări.

Licența autorizează aceste grupuri să facă afaceri cu compania națională de petrol PDVSA și firmele afiliate acesteia.

Conform documentului, contractele vor fi guvernate de legislația americană, iar orice litigii vor fi soluționate în Statele Unite.

Plățile trebuie efectuate prin conturi aprobate de Trezoreria SUA.

O altă licență, publicată în același timp, autorizează noi investiții, de exemplu pentru explorarea de noi câmpuri petroliere sau dezvoltarea unor activități existente.

De la raidul militar american care a dus la capturarea președintelui Nicolas Maduro la începutul lunii ianuarie, Donald Trump a căutat să relanseze exploatarea resurselor de petrol și gaze din Venezuela sub propriul patronaj.

El a promis că cele două țări vor împărți profiturile.

Secretarul său pentru Energie, Chris Wright, s-a aflat în Venezuela săptămâna aceasta, unde a promis o ‘creștere spectaculoasă’ a producției de petrol.

În paralel, Departamentul Trezoreriei, care gestionează sancțiunile economice, ridică treptat embargoul impus de Statele Unite asupra petrolului țării în 2019.

Acest embargou ‘este practic încheiat’, a declarat miercuri Wright.

De fiecare dată când ridică restricțiile asupra comerțului cu petrol din Venezuela, administrația SUA are grijă să fixeze condiții pentru a împiedica tranzacțiile să servească intereselor Rusiei, Iranului, Coreei de Nord, Cubei sau Chinei.

Chevron a fost singura companie petrolieră multinațională care a reușit să-și păstreze licența de operare în Venezuela după revenirea la putere a lui Donald Trump anul trecut.

Venezuela are cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, cu peste 303 miliarde de barili.