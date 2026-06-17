Venezuela: Spaniolii de la Repsol semnează un acord de explorare petrolieră

Compania petrolieră spaniolă Repsol a semnat marți un acord de explorare a unui zăcământ într-o zonă petrolieră importantă din Venezuela, scrie AFP.

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, care guvernează sub presiunea Statelor Unite de la capturarea din ianuarie a lui Nicolas Maduro, a impulsionat o reformă în domeniul petrolier pentru a deschide sectorul către investițiile private.

De când Washingtonul a relaxat sancțiunile care vizau companiile petroliere aflate în cogestiune cu compania publică Petroleos de Venezuela (PDVSA), Caracasul a semnat o serie de convenții cu firme internaționale.

În aprilie, a fost încheiat un acord cu BP pentru explorarea zăcămintelor de gaz din zona de frontieră maritimă cu Trinidad și Tobago.

‘De data aceasta, pe lângă gaz, vizăm și o creștere în sectorul petrolier’, a declarat Hector Obregon, președintele PDVSA, la postul oficial de televiziune.

Acordul cu Repsol prevede explorarea unui zăcământ în Lacul Maracaibo, leagănul petrolier al Venezuelei unde exploatarea comercială a început în urmă cu peste un secol.

‘Repsol s-a angajat să investească în Venezuela’, a indicat, la rândul său, Josu Jon Imaz, directorul general al Repsol.

Președinta interimară a calificat Repsol drept un ‘partener devotat’ Venezuelei, inclusiv ‘în momentele dificile’.

‘Aveți ușile deschise în Venezuela pentru a continua să vă dezvoltați investițiile, care sunt garantate de o nouă reglementare’, a declarat Delcy Rodriguez.

Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, însă explorarea de noi zăcăminte este în impas de aproape un deceniu. Producția sa se apropie de un milion de barili pe zi, departe de cele peste trei milioane de acum aproape două decenii.