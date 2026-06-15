Veștea: Programul de guvernare al Cabinetului Bolojan, agreat de toate partidele, îl voi prelua integral

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a declarat că va păstra în integralitate programul de guvernare al Guvernului Bolojan și doar îl va actualiza în privința unor termene, subliniind că lista de miniștri pe care-i va propune va ține cont de algoritmul politic în baza căruia se va constitui noua majoritate parlamentară și pe ea trebuie să se regăsească persoane bine pregătite, care să nu poată fi contestate.

Întrebat luni la Radio România Actualități care va fi calendarul învestirii noului Guvern, Veștea a răspuns: ”După ce voi avea astăzi o discuție cu colegii noștri din Partidul Național Liberal, intenția mea este de a veni cu un guvern. Programul de guvernare este deja făcut, doar îl actualizez, fiindcă sunt o serie de date și de termene care erau de anul trecut, de când a fost învestit Guvernul Bolojan, iar în prezent îl actualizez; îl păstrez în integralitate, nu îl completez, în așa fel încât să nu dăm naștere la discuții. Ulterior vom discuta pe portofolii, atât din punctul de vedere al algoritmului politic care va constitui noua majoritate, cât și numele persoanelor care vor fi nominalizate în viitorul guvern”.

El a fost întrebat dacă se va baza pe sprijinul parlamentarilor PNL, în condițiile în care există mai multe opinii în partid privind nominalizarea sa pentru funcția de premier.

”Sunt mai multe opinii, cu siguranță decizia de ieri a președintelui i-a surprins pe foarte mulți, dar eu am de gând să-mi duc până la sfârșit mandatul de persoană responsabilă pentru formarea Guvernului. Am conștiință, am responsabilitate pentru țară și am obligația de a face acest lucru în cursul acestei săptămâni. Nu cred că mai este necesar să mai stăm în discuții, să facem analize, să ne gândim la tot felul de lucruri. Eu voi fi pragmatic, nu o să stau să aștept zile în șir, ci, din contră, în câteva zile, programul de guvernare pe care l-a avut Guvernul Bolojan și care a fost agreat de toate partidele îl voi prelua integral, fără a modifica nicio virgulă, iar ulterior voi veni cu o listă de miniștri, persoane care vor avea integritate, vor avea expertiză profesională, în așa fel încât să nu stăm să descoperim birourile prin ministere sau să înțelegem ce înseamnă fișa postului dintr-un anumit minister, ci de a doua a zi să ne așezăm pe treabă și să scoatem România din situația în care este”, a afirmat Veștea.

Premierul desemnat a explicat că se bazează pe voturile celor ”responsabili” din Parlament, întrebat de unde vor veni voturile necesare învestirii noului guvern.

”De la toți cei care sunt responsabili, v-am spus că am stat de vorbă cu președintele României, iar eu cred că sunt oameni care sunt responsabili în toate partidele politice și în felul acesta am toată convingerea că vom trece acest guvern. Dacă se dorește și începe să devină plăcută această situație de imprevizibilitate și de nesiguranță și neavând posibilitatea să iei niște decizii pentru țară, înseamnă că nu tratăm corespunzător această perioadă în care ne aflăm”, a susținut Veștea.

Acesta a precizat că nu a discutat cu președintele PNL după desemnarea sa ca premier, dar că i-a transmis un mesaj, la care nu a primit nicio reacție până-n acest moment.

”După desemnare i-am scris un mesaj, nu am avut nicio reacție până în acest moment. Urmează să discutăm în cursul zilei de astăzi. Este adevărat, cred că a fost toată lumea surprinsă, și eu mi-am surprins familia, am avut de dat foarte multe explicații în cursul zilei de ieri, dar cred că am luat o decizie corectă, responsabilă, într-un moment critic, pe care orice om care respectă, să zic, poziția în care este nominalizat și parcursul pe care l-a avut din punct de vedere politic trebuie să-și asume și să facă ceva pentru țara noastră”, a spus Veștea.