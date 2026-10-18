Veștea: Riscul ca PNL să repete destinul politic al PNȚCD nu mai poate fi tratat cu superficialitate

Liberalul Adrian Veștea consideră că direcția în care ”gruparea Bolojan” conduce astăzi partidul riscă să împingă PNL către un declin politic major, cu consecințe greu de reparat, iar riscul ca Partidul Național Liberal să repete destinul politic al PNȚCD nu mai poate fi tratat cu superficialitate.

El a transmis, în contextul deciziei luate sâmbătă de conducerea liberală de susținere a Guvernului Niculescu, că PNL trebuie să identifice liderii capabili să ducă partidul la nivelul la care trebuie să se afle în alegerile din 2028.

”Așadar, aici s-a ajuns! Președintele Partidului Național Liberal și apropiații săi anunță că au decis ca parlamentarii noștri să voteze Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu. Un Guvern practic monocolor PSD, cu câteva excepții ‘tehnocrate’. Un Guvern din care PNL lipsește cu desăvârșire. Această decizie vine, desigur, spre ‘bucuria’ aleșilor noștri locali, lăsați încă o dată fără sprijinul politic și guvernamental necesar pentru a-și duce la bun sfârșit proiectele. Și asta din cauza unei conduceri centrale care pare să își amintească de ei doar atunci când are nevoie de susținere în ședințele de partid sau de voturi în alegeri”, a scris Veștea pe Facebook.

Potrivit acestuia, pentru administrațiile publice locale, anul acesta a fost unul extrem de dificil.

Aprobarea întârziată a bugetului, incertitudinea privind investițiile și blocajele administrative au afectat numeroase comunități, a arătat Veștea.

În administrația locală, spune el, ”consecințele deciziilor politice nu se măsoară în declarații și conferințe de presă, ci în investiții amânate, proiecte blocate și oportunități pierdute pentru cetățeni”.

Acesta a reamintit momentul în care conducerea liberală nu l-a susținut în funcția de premier, după ce a fost desemnat de Nicușor Dan.

”În iunie, când premierul desemnat era un liberal, iar PNL avea o prezență consistentă în Guvernul propus de acesta, domnul Bolojan și apropiații săi se opuneau vehement, amenințând inclusiv cu excluderea din partid a celor care susțineau menținerea PNL la guvernare. Pentru a se ajunge acum unde? În toate aceste luni de provizorat politic, gruparea Bolojan a avut o retorică extrem de agresivă la adresa PSD, prezentat drept principalul adversar politic, pe care PNL urma să îl combată fără compromisuri. Acum, aceeași grupare anunță, cu o seninătate greu de explicat, că Guvernul PSD trebuie votat! Dintr-odată, PSD nu mai reprezintă răul absolut. Ceea ce în urmă cu patru luni era catalogat drept ‘trădare’, susținerea unui Guvern condus de un liberal, cu miniștri liberali, a devenit brusc un act de ‘responsabilitate’, în condițiile în care PNL este împins în afara guvernării”, a arătat el.

În opinia sa, responsabilitatea politică nu poate fi invocată selectiv, în funcție de cine propune Guvernul sau de cine ocupă funcția de prim-ministru.

”Am atras atenția de mai multă vreme că realitatea aritmeticii parlamentare nu poate fi ignorată, indiferent cine conduce partidul. Atunci când nu deții o majoritate de peste 50%, negocierile și compromisurile politice sunt inevitabile. Tocmai de aceea, am susținut inclusiv în ședința partidului că România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline. Dar interesul PNL ar trebui să fie acela de a participa la guvernare, nu de a rămâne în afara ei. (…) O atitudine de tipul ‘dacă realitatea mă contrazice, cu atât mai rău pentru realitate’, pe care o regăsim în abordarea domnului Bolojan și a celor din jurul său, reflectă o rigiditate politică profund contraproductivă. Deciziile influențate de orgolii personale, așteptările nerealiste întreținute de un cerc restrâns de apropiați și sancționarea celor care exprimă opinii diferite nu reprezintă dovezi de autoritate, ci indicii ale unui management politic deficitar”, a transmis Adrian Veștea.

Acesta a precizat că meritocrația nu poate însemna doar apropierea de conducerea centrală, ea trebuie să însemne competență, rezultate, asumare și capacitatea de a câștiga încrederea cetățenilor.

”Și mai există o problemă pe care am ridicat-o astăzi: respectul față de oamenii care au construit partidul și care au demonstrat, prin votul cetățenilor, că se bucură de încrederea comunităților pe care le reprezintă. Sunt membru al Partidului Național Liberal de 30 de ani. În tot acest timp am considerat că libertatea de opinie și dreptul de a exprima o poziție diferită sunt valori fundamentale ale unui partid liberal. Meritocrația nu poate însemna doar apropierea de conducerea centrală. Ea trebuie să însemne competență, rezultate, asumare și capacitatea de a câștiga încrederea cetățenilor. Un lider autentic trebuie să așeze interesele țării și ale partidului deasupra orgoliilor personale. Să construiască punți de dialog, nu să transforme opiniile diferite în motive de sancționare. Este regretabil că s-au pierdut atâtea luni într-un moment în care România nu își permite să piardă nici măcar o săptămână. Iar costurile incertitudinii politice și ale dificultăților economice sunt suportate de cetățeni, administrațiile locale și mediul de afaceri”, a subliniat Veștea.

La fel de îngrijorătoare este situația PNL, a susținut el.

”Evoluția partidului în sondajele de opinie și slăbirea poziției sale politice ridică serioase semne de întrebare privind direcția în care este condus. Nu putem continua să ignorăm aceste semnale și nici să credem că problemele se rezolvă prin reducerea la tăcere a celor care îndrăznesc să aibă opinii diferite. PNL trebuie să își regăsească valorile, identitatea și să identifice liderii capabili să ducă partidul la nivelul la care trebuie să se afle în alegerile din 2028. Avem primari, președinți de consilii județene și aleși locali care au demonstrat că știu să câștige alegeri și să obțină rezultate concrete. Acești oameni trebuie ascultați și respectați, nu marginalizați. Din păcate, direcția în care gruparea Bolojan conduce astăzi partidul riscă să împingă PNL către un declin politic major, cu consecințe greu de reparat. Riscul ca Partidul Național Liberal să repete destinul politic al PNȚCD nu mai poate fi tratat cu superficialitate”, a afirmat Veștea.

Potrivit acestuia, PNL are nevoie de unitate, dar unitatea nu înseamnă unanimitate impusă.

”Are nevoie de disciplină, dar disciplina nu trebuie confundată cu tăcerea. Are nevoie de lideri puternici, dar puterea unui lider se măsoară prin capacitatea de a aduce oamenii împreună, nu prin numărul celor pe care reușește să îi reducă la tăcere. Iar întrebarea pe care trebuie să ne-o adresăm, cu toată responsabilitatea, este una cât se poate de simplă: Asta ne dorim, colegi liberali? Acesta este viitorul pe care îl acceptăm pentru Partidul Național Liberal?”, este mesajul lui Adrian Veștea.