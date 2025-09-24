Vodafone: Incluziunea digitală, esențială pentru reducerea decalajului digital european de 1,3 trilioane de euro

Europa se confruntă cu un decalaj digital estimat la 1,3 trilioane de euro, care riscă să afecteze nu doar economia, ci și coeziunea socială și reziliența democratică a continentului. Raportul „Conexiune între comunități”, realizat de Vodafone, subliniază că lipsa competențelor digitale, acoperirea insuficientă și accesul inegal la dispozitive și servicii publice digitale reprezintă o vulnerabilitate strategică pentru Uniunea Europeană.

Excluziunea digitală – un risc major pentru societate

Deși conectivitatea a devenit la fel de necesară ca electricitatea sau încălzirea, milioane de europeni rămân excluși digital. În prezent, 44% dintre cetățenii UE nu au competențe digitale de bază, iar una din cinci gospodării rurale nu beneficiază de conectivitate 5G. Potrivit raportului, eșecul accelerării transformării digitale ar putea costa Uniunea 1,3 trilioane de euro din PIB până în 2033.

Impactul este resimțit direct în viața de zi cu zi:

Sănătate: Persoanele excluse digital sunt de 1,5 ori mai predispuse la dificultăți în accesarea sistemelor medicale, ceea ce crește presiunea pe serviciile de urgență.

Educație: Elevii și tinerii fără sprijin digital au de două ori mai puține șanse să dobândească competențe esențiale, ceea ce le influențează viitorul social și economic.

Democrație: Cetățenii excluși digital participă mai puțin la procesul decizional public, ceea ce erodează încrederea în instituții.

Diferențe mari între regiuni și generații

Raportul evidențiază discrepanțe majore între zonele urbane și rurale, dar și între generații. Dacă 70% dintre tinerii între 16 și 24 de ani au competențe digitale de bază, doar 28% dintre persoanele între 65 și 74 de ani dețin aceste abilități. În plus, doar 20% dintre IMM-urile europene au un nivel avansat de digitalizare, reducând competitivitatea la nivel global.

Exemple din Europa

Studiul arată și rezultate pozitive în țări care au investit strategic în digitalizare:

Germania: Digitalizarea a adăugat 28 de miliarde de euro la profitul operațional al companiilor.

Portugalia: Companiile digitalizate oferă salarii cu 37% mai mari.

Țările Nordice: Nivelul ridicat de alfabetizare digitală susține încrederea în instituțiile publice.

România: Alinierea la media UE în ceea ce privește digitalizarea până în 2027 ar putea crește PIB-ul cu 3%, echivalentul bugetului anual pentru educație.

Patru direcții strategice

Pentru a reduce decalajul digital și a transforma incluziunea într-un pilon de dezvoltare, raportul Vodafone recomandă:

Integrarea incluziunii digitale ca prioritate în strategiile naționale. Dezvoltarea competențelor digitale prin parteneriate public-private. Digitalizarea accelerată a serviciilor publice, cu acces simplificat pentru toți cetățenii. Implementarea rapidă a infrastructurii de conectivitate de ultimă generație.

Raportul complet „Conexiune între comunități” este disponibil aici.