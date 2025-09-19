Vodafone România şi DIGI România anunţă semnarea documentelor legale privind achiziţia Telekom România, tranzacţia ridicându-se în total la 70 milioane euro

DIGI Romania SA şi Vodafone Romania au încheiat un contract de transfer de activitate şi bunuri cu Hellenic Telecommunications Organization (OTE) şi Telekom Romania Mobile Communications SA, tranzacţia ridicându-se în total la 70 milioane euro. Vodafone va dobândi controlul asupra Telekom România, inclusiv angajaţi, clienţii postpaid, clienţii business, reţeaua de magazine şi infrastructura de reţea tehnică (tranzacţie de 30 milioane de euro), în timp ce DIGI achiziţionează anumite active, inclusiv anumite licenţe de spectru şi turnuri de telecomunicaţii, precum şi activitatea de furnizare a serviciilor de telecomunicaţii mobile preplătite de la Telekom Romania Mobile Communications (tranzacţie de 40 de milioane de euro).

”Vodafone România anunţă semnarea documentelor legale relevante ale tranzacţiei privind achiziţia Telekom România Mobile Communications. Valoarea totală a tranzacţiei este de 30 milioane de euro, sumă care se referă exclusiv la elementele achiziţiei destinate preluării de către Vodafone România. La finalizarea acestei tranzacţii, estimată pentru începutul lunii octombrie a acestui an, Vodafone va dobândi controlul asupra Telekom România, inclusiv angajaţi, clienţii postpaid, clienţii business, reţeaua de magazine şi infrastructura de reţea tehnică, cu excepţia segmentului prepaid şi a anumitor active preluate de Digi România. Încheierea de astăzi a documentelor relevante ale tranzacţiei nu produce efecte cu privire la clienţii, angajaţii şi partenerii Vodafone România. După ce tranzacţia se va finaliza, cele două companii vor demara procesul de integrare în etape. Mai multe detalii vor fi furnizate la momentul potrivit”, anună Vodafone.

La rândul său, DIGI România anunţă că finalizarea tranzacţiei este preconizată să aibă loc la începutul lunii octombrie 2025.

”Societatea informează piaţa că DIGI Romania a încheiat un contract de transfer de activitate şi bunuri cu Hellenic Telecommunications Organization (OTE), Vodafone Romania SA şi Telekom Romania Mobile Communications SA (TKRM), precum şi alte documente auxiliare, având ca obiect o serie de operaţiuni şi tranzacţii interdependente în temeiul cărora DIGI achiziţionează anumite active, inclusiv anumite licenţe de spectru şi turnuri de telecomunicaţii, precum şi activitatea de furnizare a serviciilor de telecomunicaţii mobile preplătite de la TKRM pentru un preţ total de 40 de milioane de euro, iar Vodafone achiziţionează acţiunile deţinute de OTE în TKRM”, anunţă DIGI.

Societatea subliniază că va continua să informeze investitorii în mod corespunzător şi în conformitate cu cerinţele legale aplicabile cu privire la finalizarea tranzacţiei.