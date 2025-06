Consiliul Concurenței va da răspunsul final legat de vânzarea Telekom România Mobile până la sfârșitul lunii iunie

Consiliul Concurenței va face analiza finală în privința vânzării Telekom România Mobile și ar putea da un răspuns până la sfârșitul lunii iunie, a declarat, marți, la cea de-a VII-a ediție a evenimentului ‘Forumul România Digitală’, directorul departamentului Monitorizare și control din Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), Cristin Popa.

‘Trebuie să privim lucrurile pozitiv. Într-adevăr, avem o parte evidentă a faptului că, ajungând la trei operatori în loc de patru, va scădea puțin partea de concurență. Însă suntem în consultări și în discuții foarte apropiate cu Consiliul Concurenței și, în momentul în care se va definitiva această vânzare, vrem ca cei doi operatori care vor beneficia de vânzarea Telekom să aibă niște obligații de investiții foarte clare, niște angajamente foarte bune pentru a spori acoperirea și calitatea. Ce este îmbucurător este faptul că s-a stabilit că toți pilonii vor rămâne în aer, deci nu se vor pierde elemente de infrastructură. În plus, este angajamentul că benzile de frecvență alocate să rămână împărțite la cei doi furnizori de servicii, ceea ce înseamnă că vom avea cu siguranță o mărire a acoperirii la nivel național, atât la Vodafone, cât și la Digi. De asemenea, partea de calitate va crește foarte mult, având în vedere noile benzi de frecvențe care vor fi în portofoliul celor doi operatori și automat vor putea da o bandă mai largă, o capacitate mai bună de transfer a datelor utilizatorului final’, a spus Popa.Întrebat când se va finaliza tranzacția, oficialul ANCOM a spus că un răspuns ferm ar urma să fie anunțat de Consiliul Concurenței, până la finele lunii iunie.

‘Urmează ca, până la sfârșitul lunii, din ce am înțeles, Consiliul Concurenței să facă analiza finală și să dea răspunsul final. Trebuie să avem în vedere faptul că după vânzare va fi un proces, probabil de jumătate de an sau mai mult, în care vor fi integrate noile seturi ale operatorilor și pe partea de noi piloni, dar și pe partea de benzi de frecvență. Undeva, trebuie ca pe fiecare pilon să aleagă cum gestionează frecvențele pe care le are în portofoliu. La nivel de valoare, nu mă pot exprima’, a subliniat Cristin Popa.

Pe de altă parte, referitor la piața de telecomunicații din România, la nivelul anului 2024, dintre cele 21,7 milioane de conexiuni active de Internet mobil, 18,6 milioane erau 4G și/sau 5G.

‘România a făcut pași foarte importanți în procesul de transformare digitală. Digitalizarea României este o obligație, nu este o opțiune, pe care o avem și cred că nu ne putem abate niciun centimetru de la ce avem de făcut. În 2025, dacă vorbim de digitalizare, vorbim și de 5G. De ce? Pentru că 5G ne oferă viteze de zece ori mai mari decât cele pe care le aveam cu tehnologiile anterioare și trebuie să avem o foarte mare atenție. În 2024, aveam 21,7 milioane de conexiuni active de Internet mobil, dintre care 18,6 milioane au utilizat 4G și 5G. Numărul conexiunilor 5G a crescut cu 53%, în 2024, ajungând la 3,5 milioane, adică 16% din total. Tehnologia 4G evident că rămâne principala tehnologie care asigură transferul de date mobile, cu 93% din trafic de Internet mobil (…) 5F contribuie cu 4% din traficul de Internet mobil (…). Infrastructura de comunicații din România este una dintre cele mai performante din Uniunea Europeană. Până la finalul lunii aprilie 2025, în România, operatorii Digi, Orange, Vodafone și Telekom aveau instalate 5.824 de stații de bază 5G, ceea ce se ducea la 18.444 de celule în benzile de frecvență 2100 și 2600. În benzile de frecvență 3,4 și 3,8 giga, Digi, Orange și Vodafone aveau instalate un număr cumulat de 790 de stații de bază, cu tehnologia 5G. În total, 2.280 de celule’, a punctat Popa.

Reprezentanți ai autorităților și specialiști în securitate cibernetică participă, marți, la a VII-a ediție a evenimentului ‘Forumul România Digitală’, organizat de publicația Financial Intelligence.