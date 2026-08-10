Conturile gratuite de ChatGPT scapă de restricţiile privind volumul de text

ChatGPT va beneficia de o serie întreagă de upgrade-uri în perioada următoare, dintre care se remarcă trecerea la modele mai performante şi eliminarea limitei privind numărul de discuţii pe care le pot deschide utilizatorii versiunii gratuite.

Până acum, utilizatorii conturilor gratuite de ChatGPT puteau atinge limita numărului de discuţii dacă deschideau prea multe chat-uri separate cu chatbot-ul.

De acum, această limită dispare în cazul celor două tipuri de conturi unde era impusă – conturile gratuite şi abonamentele Go, disponibile într‐un număr limitat de ţări.

Faptul că dispare limita privind numărul de chat-uri, nu înseamnă că dispar şi celelalte restricţii impuse acestor conturi, precum limitările privind numărul de upload-uri şi imagini generate.

Tot pentru conturile gratuite şi abonamentele Go, în zilele următoare va fi introdus butonul Think, care va permite utilizatorilor să activeze raţionarea pentru întrebările complexe.

În fine, tot acum este actualizat modelul folosit de conturile gratuite şi abonamentele Go, acestea trecând la recent lansatul GPT-5.6 Luna – cel mai puţin avansat model al noii serii.

Abonaţii Plus şi Pro vor trece la mai avansatul model Sol, despre care producătorul spune că este mai atent cu informaţiile şi face mai puţine greşeli în special când vine vorba de date, cifre, reguli şi presupuneri.

Tot conturile Plus şi Pro vor putea, începând de joi, să controleze nivelul raţionării, în funcţie de care chatbot-ul gândeşte mai mult sau mai puţin la o întrebare.