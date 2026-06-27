Volkswagen vrea să renunțe la 100.000 de angajați în următorii ani

Directorul general al Volkswagen AG, Oliver Blume, intenționează în următorii ani să concedieze până la 100.000 de angajați din actuala forță de muncă de pe plan global, a anunțat vineri revista germană Manager Magazin, transmite Reuters.

De asemenea, Blume vrea să reducă investițiile cu 15%, la ușor peste 130 miliarde de euro, în următorii cinci ani.

Blume și directorul financiar Arno Antlitz vor să restructureze complet compania, a anunțat revista, citând surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Marca principală VW și unitățile care produc componente vor fi scindate din actuala structură a grupului și încorporate în entități separate, a informat Manager Magazin.

Pe termen mediu, VW intenționează să închidă facilitățile de producție din Hanovra, Zwickau și Emden, precum și fabrica mărcii Audi din Neckarsulm, toate din Germania, producția urmând să fie oprită după ce modele care sunt acum fabricate vor fi retrase, a anunțat revista.

Reprezentanții Volkswagen nu au răspuns solicitărilor de a comenta informația.

Recent, Volkswagen AG a informat că se așteaptă la continuarea slăbiciunii pieței auto chineze în ultimele luni din acest an și nu anticipează o redresare care să modifice nivelul pierderilor pe care aceasta le-a înregistrat.

China, cea mai mare piață auto din lume, este sub o presiune crescută, a apreciat la Beijing grupul german.

Volkswagen AG, cel mai mare producător auto european, a informat, fără a da detalii suplimentare, că se așteaptă ca piața globală pentru vehicule noi să scadă sub 21 milioane de unități și își va ajusta planurile în funcție de aceste evoluții.

În pofida mediului economic dificil, vânzările Volkswagen de vehicule electrice alimentate de baterii continuă să crească semnificativ.

Ajustările strategice și lansarea de modele electrice și hibride plug-in fac ca VW să fie bine poziționat pentru a face față turbulențelor de pe piață, a dat asigurări grupul german.