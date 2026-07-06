Volumul tranzacțiilor cu apartamente din București s-a diminuat cu 1,7%, în primul semestru

Tranzacțiile cu apartamente din București au scăzut cu 1,7%, în primele șase luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, cu un al doilea trimestru care a adus o revigorare vizibilă a cererii, relevă o analiză de piață, publicată luni.

Conform datelor centralizate de Crosspoint Real Estate, Asociat Internațional al Savills în România, numărul tranzacțiilor cu unități individuale din București s-a majorat cu 2,2% în aprilie, cu aproape 16% în mai și cu peste 26% în iunie, comparativ cu perioadele similare din anul anterior. Per ansamblu, această revenire a temperat scăderea de la nivelul întregului semestru la doar 1,7% față de S1 2025, puțin peste 21.000 de unități tranzacționate.

La nivelul întregii zone metropolitane, ce include și județul Ilfov, declinul este și mai mic, de doar 1,3%, cu 25.634 de locuințe vândute.

Cele mai multe tranzacții din prima jumătate a anului au avut loc în sectoarele 3 și 1, cu 12.726, respectiv 9.573 de unități. În acest context, Sectorul 3 conduce și la livrări de locuințe noi, cu 11.447 de unități finalizate, între 2022 și 2025, în timp ce Sectorul 1 este sectorul cu cele mai puține locuințe noi livrate din oraș în același interval, doar 4.627.

‘Cererea din zonă rămâne, cu toate acestea, una dintre cele mai ridicate din București. Restricțiile de autorizare, prețul ridicat al terenurilor și standardele arhitecturale și urbanistice din Sectorul 1 limitează numărul dezvoltatorilor capabili să livreze aici, în timp ce apetitul cumpărătorilor se menține constant. Tiparul se regăsește la nivelul întregului oraș. Cererea este mai puternică în zone precum Theodor Pallady, în Sectorul 3 (segmentul mediu) sau în nordul Bucureștiului (segmentele mediu-superior și premium) decât în zonele mai accesibile din sud și vest. Explicația ține tot mai mult de infrastructură. Cumpărătorii resimt diferența de calitate nu neapărat în proiectele rezidențiale în sine, cât în caracterul deficitar al transportului public, al accesului la școli și spitale, precum și al parcurilor din zonele periferice. Preferința pentru locație în detrimentul celui mai mic preț susține, la rândul ei, nivelul actual al prețurilor în interiorul orașului, atât la locuințele noi, cât și la cele vechi’, se menționează în analiza de specialitate.

La nivel de piață, după o creștere de 20%, în 2025, prețurile locuințelor noi au încetinit vizibil, în primul semestru din 2026.

Astfel, prețul mediu pe metru pătrat net în București a depășit 2.600 de euro, cu un avans de 5% față de decembrie 2025. De asemenea, un semnal de stabilizare vine din partea costurilor de construcție din segmentul rezidențial, care au crescut cu doar 1% în primul trimestru, în linie cu media europeană.

Din punct de vedere geografic, vestul și sudul rămân cele mai accesibile (cu prețuri în intervalul 1.850 – 2.200 de euro/mp), estul se menține pe segmentul mediu (2.600 – 2.900 euro/mp), iar nordul continuă să fie cel mai scump, cu prețuri de peste 3.650 de euro/mp.

‘Media de 5% ascunde însă diferențe importante între zone. În cartierele cu ofertă limitată și cerere ridicată, creșterile de preț rămân cu mult peste medie, în timp ce în zonele cu stoc mai generos ritmul de creștere s-a temperat considerabil’, notează consultanții.

Potrivit sursei citate, comportamentul de cumpărare pragmatic și selectiv este determinat, în bună măsură, de o serie de evoluții macroeconomice și de reglementare din ultima perioadă: inflația anuală cea mai ridicată din UE (9,7%, în mai 2026), piața muncii tot mai tensionată, creșterea TVA pentru locuințe și intrarea în vigoare a Legii 207/2025, care introduce cerințe mai stricte de protecție a cumpărătorilor și complică finanțarea proiectelor bazate pe vânzări off-plan.

‘Cu cât efortul financiar și birocratic al achiziției crește, cu atât mai puțini cumpărători sunt dispuși să și-l asume pentru o variantă medie, preferând să direcționeze acest efort spre o locuință care le oferă certitudine pe termen lung prin locație, infrastructură și calitatea proiectului. Acest comportament este un semnal tipic al unei piețe aflate într-o etapă avansată de maturizare, în care cumpărătorii devin mai informați și mai atenți la raportul risc-beneficiu al fiecărei achiziții’, susțin specialiștii.

Fondată în anul 2005, Crosspoint Real Estate oferă atât servicii de tranzacționare și consultanță pentru domeniul imobiliar, cât și soluții financiare necesare marilor investitori, pentru toate tipurile de proprietăți: birouri, retail, industrial, terenuri, hoteluri și rezidențial.