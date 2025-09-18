Webb (RetuRo): Colectăm peste 80% dintre recipientele de plastic și aluminiu pentru băuturi care sunt pe piață

Peste 80% dintre recipientele de plastic și aluminiu pentru băuturi care sunt pe piață sunt colectate, România ajungând la această performanță într-un interval de doi ani, a declarat, joi, directorea generală și președinta RetuRO, Gemma Webb.

‘În prezent, colectăm peste 80% din recipientele de plastic și aluminiu pentru băuturi care sunt pe piață și peste 90% dintre ele au fost sortate, curățate și vândute reciclatorilor pentru a fi reintroduse în sistem. Acesta este un mare succes, iar România a reușit acest lucru într-un interval de doi ani. Anul 2024 a fost ultimul an în care România a trebuit să importe materiale secundare de tip pet în România. Reciclatorii locali au, din acel moment, surse locale. Piața continuă să crească, industria și această infrastructură continuă să crească’, a menționat Webb, la CES ESG Conference 2025.

În ceea ce privește sticla, șefa RetuRO a subliniat că aceasta trebuie exportată în proporție de 50%.

‘Celălalt domeniu este cel legat de sticlă. În România avem doar 50% din capacitatea de prelucrare, 50% trebuie exportat pe partea de sticlă. Este foarte important pentru reciclatorii locali de sticlă să se extindă, să se asigure că și restul de 50% dintre materiale rămân în România. Este un domeniu important de investiție în România pe viitor’, a adăugat Gemma Webb.

În opinia sa, beneficiile de mediu din sistemul RetuRo se văd deja.

‘Străzile sunt curate, nu mai avem pet-uri. Beneficiile sunt și directe și indirecte. Impactul economic direct este vizibil deja. Avem nouă fabrici cu un număr mare de angajați. Am investit în infrastructura de reciclare în întreaga țară. Impactul economic rezultă și din împrumuturile ‘verzi’, din creditele ‘verzi’ pe care le-am luat, în valoare de 90 de milioane de euro, prin care am finanțat sistemul. Acestea sunt domenii-cheie pentru impactul economic. Avem reciclatori locali, la nivelul cărora furnizăm material de înaltă calitate pentru ca ei să poată să recicleze deșeurile. Avem și angajări directe la nivel local. Acestea sunt, așadar, beneficii economice directe și apoi vin cele indirecte. Și comunitățile locale beneficiază, pentru că avem furnizori pe partea de transport, de servicii auxiliare către cele nouă fabrici pe care le avem pe întreg teritoriul României. Acestea sunt beneficii financiare indirecte ale impactului economic la nivelul comunităților locale’, a mai spus directoarea generală a RetuRO.

