WindEurope: Europa nu reușește să-și îndeplinească obiectivele privind energia eoliană

Europa este departe de a-și îndeplini țintele de expansiune a energiei eoliene, arată datele preliminare publicate joi de grupul de lobby WindEurope, transmite DPA.

WindEurope a anunțat că anul trecut s-au construit pe continent noi capacități de energie eoliană între 17 și 18 gigawați (GW), dar parcurile eoliene offshore și parcurile eoliene terestre construite în timpul anului au fost insuficiente pentru îndeplinirea obiectivelor energetice și de mediu ale UE din 2030.

Deja, grupul și-a redus previziunile pentru 2025 privind capacitățile instalate la 19 GW, de la 22,5 GW în septembrie, citând ritmul lent al electrificării, perturbările din rețele și întârzierile în acordarea autorizațiilor.

UE vrea ca energia regenerabilă să fie responsabilă pentru 42,5% din energia totală consumată până în 2030, un obiectiv care necesită o accelerare substanțială a capacităților construite.

În pofida deficitului, directorul general al WindEurope, Tinne van der Straeten, a spus că domeniul rămâne în mare măsură rezilient, observând că deși noile capacități de energie eoliană sunt sub țintele anterioare, planurile naționale și jucătorii puternici din industrie mențin sectorul într-o poziție solidă.

Atingerea țintei nu poate fi garantată, dar obiectivele clare sunt esențiale pentru a înregistra progrese. Incertitudinile geopolitice ar putea ajuta la sporirea investițiilor în energia eoliană, securitatea energetică devenind o prioritate strategică, a apreciat Tinne van der Straeten.

Oficialul a adăugat: ‘Europa rămâne puternic dependentă de combustibilii fosili importați, cum ar fi gazele, gazele naturale lichefiate (LNG) și petrolul, iar extinderea parcurilor eoliene offshore și terestre va fi esențială pentru înlocuirea acestor importuri cu electricitate curată’.