WSJ: SpaceX negociază o vânzare de acţiuni care ar ridica valoarea companiei la 800 de miliarde de dolari

SpaceX a iniţiat discuţii pentru o nouă vânzare secundară de acţiuni, care ar evalua producătorul de rachete la aproximativ 800 de miliarde de dolari, a relatat vineri Wall Street Journal, citând surse familiare cu acest plan.

Directorul financiar al companiei, Bret Johnsen, le-a comunicat investitorilor detaliile privind această vânzare în ultimele zile, potrivit publicaţiei.

Noua evaluare propusă ar dubla valoarea de circa 400 de miliarde de dolari obţinută de SpaceX la ultima rundă secundară de achiziţii.

Compania fondată de Elon Musk continuă să atragă interes major din partea investitorilor, pe fondul extinderii rapide a proiectelor sale, de la lansările orbitale până la dezvoltarea reţelei de internet prin satelit Starlink.