12 metale-cheie cu miză mare. Cine și cum câștigă astăzi din minerit

Industria minieră pare să se împartă în două direcții în 2026. Pentru producătorii de metale prețioase ar putea fi un an remarcabil, cu prețuri care se așteaptă să crească mult mai repede decât costurile, ceea ce ar putea duce la profituri record. Pentru sectorul metalelor pentru baterii, în special litiu și nichel, ar putea fi un an dificil, cu prețuri mai mici din cauza ofertei excesive, ceea ce înseamnă că multe mine riscă să devină neprofitabile, arată o analiză Standard & Poor’s.

Perspectivele pentru 2026 confirmă că, deși creșterea costurilor reprezintă o provocare universală, impactul lor este departe de a fi uniform. Totuși, pentru producătorii din toate sectoarele, calea de urmat necesită o concentrare asupra creșterii eficienței operaționale și a controlului costurilor. Analiza Standard & Poor’s Global (S&P Global) urmărește potențiala evoluție a 12 metale-cheie din perspectiva cheltuielilor și a prețurilor de vânzare.

Aur

Pentru 2026, estimările arată o creștere a producției globale de aur cu aproximativ 7%, până la 72,8 milioane de uncii. În același timp, prețul aurului ar putea urca cu circa 24%, în timp ce costurile medii de producție ar putea scădea cu 5%. Această combinație – prețuri mai mari și costuri mai mici – creează condiții foarte bune pentru producători. Astfel, aurul are toate șansele să fie metalul cu cele mai bune rezultate în 2026, mai ales într-un context economic încă marcat de incertitudine, în care investitorii caută active sigure.

Argint

Argintul a avut un an foarte bun în 2025, în unele momente depășind chiar performanța aurului. Creșterea a fost susținută de cererea din industrie, în special din proiecte legate de energie verde, panouri solare și tehnologii curate.

Pentru 2026, perspectivele rămân pozitive. Pe lângă cererea industrială, argintul beneficiază și de rolul său de activ de refugiu în perioade de incertitudine economică. Mexicul, cel mai mare producător de argint din lume, se așteaptă să aibă doar o creștere mică a costurilor, ceea ce îi permite să rămână competitiv.

Platină

În cazul platinei, problema costurilor nu este ușor de gestionat. Inflația, energia mai scumpă și zăcămintele tot mai adânci și mai sărace în metal fac exploatarea mai dificilă și mai costisitoare.

Totuși, situația nu este la fel de gravă ca în trecut. La un preț estimat de aproximativ 1.315 dolari pe uncie în 2026, mai puțin de 1% din producția globală de platină ar urma să funcționeze în pierdere. Pentru comparație, în 2024 aproximativ 30% din producție era în pericol.

Paladiu

Prețul paladiului este prognozat să se majoreze cu aproximativ 8,8% în 2026, până la 1.163 de dolari pe uncie. Creșterea prețurilor ar trebui să depășească ușor creșterea costurilor, ceea ce oferă un anumit spațiu de manevră producătorilor.

Cu toate acestea, multe mine sunt vechi și își reduc treptat producția, iar noile proiecte miniere sunt amânate din cauza condițiilor dificile de piață. Din acest motiv, există riscul ca oferta să scadă în timp.

Mangan

Pentru mangan, costurile de producție urmează să crească semnificativ în acest an. Totuși, prețurile sunt și ele în creștere, ceea ce ar trebui să compenseze majorarea cheltuielilor.

Se așteaptă ca aproximativ 75% din producția din acest an să depășească costurile de producție, tendință care va persista și în 2027. Manganul joacă un rol crucial în producția de oțel și se așteaptă ca cererea să crească exponențial, în mare parte datorită utilizării sale tot mai mari în baterii, ca parte a tranziției energetice globale. Cele mai mari zăcăminte din lume se găsesc în Africa de Sud și Gabon.

Cupru

Inflația și deteriorarea geologică împing în sus costurile de producție ale cuprului în 2026. În paralel, calitatea tot mai slabă a minereului obligă companiile miniere să extragă și să proceseze volume mai mari de material pentru a obține aceeași cantitate de cupru.

Nichel

Se preconizează că prețul mediu de cost pentru nichel va crește cu 3,9% în 2026, ajungând la 5,89 dolari pe livră, în ​​timp ce prețul nichelului va crește ușor la 7,49 dolari pe livră. La acest preț prognozat, aproximativ 14% din producția globală ar putea funcționa în pierdere. Având în vedere supraoferta persistentă a pieței, se așteaptă ca prețul nichelului să rămână scăzut în 2026.

Zinc

Costurile de producere ale zincului se estimează că vor scădea în 2026. După ce s-a confruntat cu scăderi notabile, piața a început să-și revină, prețurile rămânând ridicate pe parcursul anului trecut. Piața se confruntă cu stocuri alarmant de scăzute la Bursa de Metale din Londra. Numărul estimat de mine care funcționează în pierdere a fost de 23 în 2025, dar se estimează că va ajunge la 16 în 2026.

Cobalt

Costurile de producție ale cobaltului urmează să crească cu aproximativ 5,5% în 2026, ajungând la circa 8,55 dolari pe livră. Cu toate acestea, peste 98% din capacitatea de producție ar urma să fie profitabilă, datorită unei reveniri a prețurilor la aproximativ 15,99 dolari pe livră.

Cea mai mare parte a cobaltului este extrasă ca produs secundar al mineritului de cupru și nichel, iar Republica Democrată Congo rămâne principalul furnizor mondial.

Litiu

Pentru litiu, 2026 se anunță complicat. Costurile de producție cresc ușor, în timp ce prețurile de vânzare scad. Se estimează că aproape jumătate (47%) din producția globală de litiu ar putea funcționa în pierdere. Presiunea vine din oferta prea mare pe piață, în raport cu cererea.

Plumb

În ceea ce privește plumbul, estimările pentru acest an indică o creștere a marjei dintre costul de producție și prețul de vânzare, comparativ cu nivelul înregistrat anul trecut. China rămâne, detașat, cel mai mare producător de plumb din lume, urmată de Australia. Producția mondială de plumb este estimată să înregistreze o creștere în 2026, susținută de redresarea producției miniere și de cererea continuă din sectorul bateriilor.

Minereu de fier

Pentru minereul de fier, costurile de producție sunt în creștere, în timp ce prețurile ar putea scădea. Această combinație va reduce marjele de profit, mai ales pentru companiile cu costuri mari.

Un eveniment important în 2026 este intrarea în exploatare a zăcământului Simandou din Guineea, considerat cel mai mare din lume. Acesta ar putea schimba semnificativ echilibrul pieței globale de minereu de fier.