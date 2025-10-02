66,8 milioane de turiști străini au vizitat Spania în primele opt luni

Spania a înregistrat 66,77 milioane de turiști străini în perioada ianuarie – august 2025, cu 3,9% mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar aceștia au cheltuit 92,46 miliarde de euro, în creștere cu 7,1%, transmite EFE.

Cifrele publicate joi de Institutul Național de Statistică (INE) arată că 11,25 milioane de călători au sosit numai în august, cu 4,5% mai mult decât în luna august 2024, iar cheltuieli asociate s-au cifrat la 16,39 miliarde de euro, o creștere de 6,7%. Luna august a fost altă lună în care cheltuielile per turist au crescut mai puternic decât sosirile.

Deși datele cumulate ating din nou maxime istorice, așa cum s-a întâmplat de la mijlocul anului 2021, în urma pandemiei, sosirile nu mai arată creșterile puternice de două cifre din anii precedenți, o tendință de stabilizare pe care sectorul o consideră normală.

Principalele surse de turiști în Spania rămân aceleași: 13,2 milioane au sosit din Marea Britanie (cu 4,3% mai mult) în perioada ianuarie- august, 9,1 milioane din Franța (o creștere de doar 0,1%) și 8,2 milioane din Germania (cu 2% mai mult).

Cele mai mari creșteri procentuale au fost observate în cazul sosirilor de turiști din Portugalia (2,4 milioane, o creștere de 16,2%) și Irlanda (2,1 milioane, o creștere de 10,5%).

Turiștii din SUA au scăzut cu 0,9% în august, deși de la începutul anului au crescut cu 3,1%, ajungând la puțin peste trei milioane de sosiri.

De asemenea, în luna august, au fost înregistrate scăderi în cazul sosirilor de turiști din Franța (cu 5,1% până la 2,03 milioane) și Elveția (cu 2%), în timp ce cele mai mari creșteri au fost observate din Portugalia (cu 24% până la 653.000 de turiști) și Irlanda (cu 16% până la 334.000).

Potrivit INE, cheltuielile medii pe persoană în august au fost de 1.457 euro, o creștere de 3,6%, iar cheltuielile medii zilnice au fost de 198 euro, o creștere de 4,9% față de anul precedent.

Turismul este unul dintre principalii motoare ai economiei spaniole, contribuind cu peste 13% la Produsul Intern Brut.