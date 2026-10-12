75% dintre angajații din UE primesc frecvent e-mailuri, mesaje sau linkuri suspecte la locul de muncă

Trei din patru angajați din Uniunea Europeană (UE) se confruntă cu amenințări cibernetice la locul de muncă, prin e-mailuri, mesaje sau link-uri suspecte, reiese dintr-o statistică a Comisiei Europene (CE), analizată de către specialiștii producătorului de soluții antivirus, Eset.

Potrivit unui articol publicat recent pe blogul companiei, datele incluse în sondajul Eurobarometru relevă faptul că phishingul rămâne principala amenințare, 39% dintre angajați declarând că au întâlnit mesaje sau site-uri frauduloase, concepute pentru a sustrage informații sau a obține acces neautorizat. Alte incidente raportate au inclus tentative de furt de date personale (18%), atacuri malware (17%), furtul parolelor (16%) și escrocherii generate cu ajutorul AI (15%).

‘Instruirea în domeniul securității cibernetice i-a ajutat pe oameni să recunoască multe dintre amenințările cu care se pot confrunta, dar nu a dus neapărat și la schimbarea comportamentului. Infractorii folosesc în continuare diverse metode pentru a-i păcăli pe angajați atunci când sunt distrași sau lucrează sub presiune. În plus, tentativele de phishing au devenit atât de frecvente, încât riscă să fie tratate ca o parte obișnuită a activității de zi cu zi, ceea ce poate duce la scăderea vigilenței. Utilizarea pe scară largă a AI și a unor agenți creați special pentru a-i înșela pe angajați cât mai convingător face și mai dificilă identificarea acestor amenințări. Infractorii își adaptează metodele pentru a viza companiile automat și neîntrerupt, ceea ce face mai dificilă protejarea organizațiilor. Este suficient ca o singură amenințare să treacă de măsurile de protecție pentru a provoca probleme’, este de părere Jake Moore, Global Cybersecurity Advisor la Eset.

Totodată, deși 83% dintre angajați recunosc gravitatea consecințelor unor astfel de atacuri, doar 48% spun că pot identifica un videoclip fals generat cu Inteligența Artificială (AI), în timp ce peste trei sferturi (76%) consideră riscant să acceseze link-uri fără a verifica expeditorul, iar 74% recunosc pericolele utilizării aceleiași parole pentru conturile de serviciu și cele personale.

În ceea ce privește obiceiurile de securitate, puțin peste jumătate dintre cei chestionați (54%) afirmă că verifică întotdeauna expeditorul înainte de a accesa link-uri și numai 50% își blochează întotdeauna computerul atunci când pleacă de lângă acesta.

Concluziile sondajului european evidențiază că angajații mai tineri par deosebit de expuși: 81% dintre cei cu vârste între 15 și 24 de ani declară âcă au întâlnit mesaje suspecte, comparativ cu 54% dintre angajații cu vârsta de 50 de ani și peste.

Pe de altă parte, o cercetare Eset – ‘Cyber Readiness Index 2026’ – arată că 61% dintre companii se tem că vor fi ținta unui atac cibernetic în următorul an, iar phishingul rămâne printre cele mai temute amenințări.

Eset a fost fondată în anul 1992 în Bratislava (Slovacia) și se situează în topul companiilor care oferă servicii de detecție și analiză a conținutul malware, fiind prezentă în peste 180 de țări.