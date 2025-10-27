AAF: Activele nete din fondurile deschise de investiții au atins un maxim istoric: aproape 32 de miliarde de lei în septembrie

Industria de asset management din România a atins, în luna septembrie, un nou maxim istoric al activelor nete acumulate în fondurile deschise de investiții, apropiindu-se de 32 miliarde lei, pe fondul creșterii susținute a interesului investitorilor pentru investiții constante și diversificate, arată datele Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF).

Conform unui comunicat al asociației, numărul de investitori a depășit 1 milion, pe acest segment al pieței locale.

Activele nete totale ale celor 247 de fonduri deschise și închise, locale și străine, au crescut cu 1,8% în septembrie, ajungând la 55,9 miliarde lei (circa 11 miliarde euro), față de începutul anului industria consemnând o creștere de 15,6%.

Potrivit raportului lunar întocmit de AAF, segmentul fondurilor deschise locale a fost unul dintre motoarele acestei evoluții, înregistrând un avans de 2,5% față de luna precedentă și un plus de 20,1% de la începutul anului, până la 31,9 miliarde lei (6,3 miliarde euro). Fondurile de acțiuni și cele diversificate au atras intrări consistente, confirmând apetitul crescut pentru investiții cu potențial de randament ridicat.

Pe totalul pieței, intrările nete din luna septembrie au însumat 238 milioane lei (46,9 milioane euro), reflectând încrederea investitorilor în produsele administratorilor de fonduri. Pe piața fondurilor deschise străine distribuite în România, activele au urcat cu 3,1%, până la 2,4 miliarde lei (0,48 miliarde euro), în timp ce fondurile de investiții alternative locale au înregistrat o ușoară creștere de 0,7%, atingând 21,5 miliarde lei (4,2 miliarde euro). Totodată, numărul total al investitorilor se apropie de 1,1 milioane de persoane.

‘Creșterea constantă a activelor administrate reflectă maturizarea pieței locale de asset management și nivelul tot mai ridicat al încrederii investitorilor în fondurile de investiții. Această încredere este rezultatul unui efort susținut deopotrivă de profesioniștii pieței și de programele de educație financiară, de transparența și seriozitatea cu care actorii din industrie și-au făcut treaba. Tot mai mulți români înțeleg astăzi beneficiile investițiilor diversificate și rolul acestora în protejarea și creșterea capitalului pe termen lung. Dinamica pozitivă din 2025 arată că fondurile de investiții au devenit un pilon stabil al economiei românești și o alternativă reală la alte metode de economisire’, a declarat Horia Gustă, președintele AAF.

Datele centralizate de AAF mai arată că cele mai performante cinci fonduri în ultimele 12 luni au înregistrat randamente anuale nete între 24,5% și 31,9%. Pe un orizont de 36 de luni, cele mai performante cinci fonduri au avut randamente cuprinse între 112,7% și 124,4%, obținute de-a lungul ultimilor 3 ani de zile (față de luna septembrie 2022).

Asociația Administratorilor de Fonduri din România este organizația profesională neguvernamentală a operatorilor din industria Organismelor de Plasament Colectiv din România, care reunește 23 societăți de administrare a investițiilor (SAI) și administratori de fonduri de investiții alternative (AFIA), Fondul Proprietatea și patru bănci depozitare. Din anul 2007, AAF este membră a European Fund and Asset Management Association (EFAMA).