Nazare: Anulăm obligativitatea utilizării E-factura acolo unde intervenea birocrație inutilă

Amendamentul Ministerului Finanțelor potrivit căruia vor fi exceptate de la obligația utilizării e-Factura persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România a fost adoptat luni în Comisia de Buget-Finanțe din Camera Deputaților.

”Digitalizarea trebuie să simplifice, nu să complice. Anulăm obligativitatea utilizării E-factura acolo unde intervenea birocrație inutilă. Sunt unul dintre principalii promotori ai digitalizării ANAF – este obligatorie și ne-negociabilă pentru combaterea evaziunii fiscale și pentru construirea unei administrații fiscale moderne, transparente și eficiente. În același timp, introducerea de noi reguli trebuie făcută gradual, predictibil și fără a crea poveri administrative inutile celor care își declară corect veniturile. Iar atunci când statul introduce măsuri care generează efecte disproporționate sau dificultăți nejustificate în practică, tot statul are responsabilitatea de a asculta feedbackul din societate și de a corecta rapid și echilibrat acele prevederi care nu funcționează”, a precizat ministrul Finanțelor.

Potrivit acestuia, în ultimele luni, a avut un dialog continuu cu profesioniști din domeniul cultural, creativ și academic, cu reprezentanți ai societății civile și cu specialiști fiscali, în care a analizat efectele concrete pe care obligativitatea RO e-Factura le-ar fi avut pentru persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor și pentru alte activități de mică amploare.

”Concluzia a fost în mod clar aceea că obligativitatea utilizării sistemului ar fi însemnat în principal birocrație suplimentară și costuri administrative inutile, fără un beneficiu proporțional în combaterea evaziunii fiscale sau în eficientizarea colectării veniturilor la buget. De aceea, am propus un nou amendament pentru simplificarea regulilor RO e-Factura, care a fost preluat de membrii Comisiei de Buget-Finanțe din Camera Deputaților și votat ieri în Comisie. Practic, dacă amendamentul va fi adoptat, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească RO e-Factura, iar sistemul va rămâne opțional”, a adăugat Nazare.

El a menționat, în context, că măsura îi vizează în special pe autori, traducători, artiști, actori, muzicieni, cercetători, jurnaliști și alte persoane care obțin venituri din drepturi de autor fără a funcționa ca PFA sau societăți comerciale. ”Totodată, sunt exceptați și agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, persoanele care obțin venituri din închirierea pe termen scurt a camerelor prin platforme de rezervări online, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale”, a subliniat ministrul Finanțelor.

În opinia sa, digitalizarea ANAF și creșterea transparenței fiscale sunt obiective esențiale pentru modernizarea administrației și reducerea evaziunii fiscale.

”Însă reformele trebuie adaptate realității și aplicate acolo unde există un risc fiscal real, nu acolo unde generează obligații disproporționate pentru contribuabilii corecți. Iar rolul nostru este și acela de a colecta feedbackul contribuabililor și de a implementa corecții necesare acolo unde se impune, pentru a avea o legislație într-adevăr funcțională”, a conchis Nazare.

Printre modificări, se numără și eliminarea obligativității utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care se identifică fiscal prin cod numeric personal (CNP), acestea urmând să poată utiliza sistemul doar opțional.

De asemenea, vor fi exceptați de la obligația utilizării sistemului RO e-Factura și agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, având în vedere că aceștia utilizează deja carnete de comercializare care asigură trasabilitatea operațiunilor și conțin informațiile obligatorii din factură, susține sursa citată.

Exceptate vor fi și institutele și centrele culturale ale altor state care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale, în contextul dificultăților tehnice și administrative generate de lipsa unui cod de identificare fiscală.

Totodată, va fi introdusă posibilitatea de radiere din registrele RO e-Factura pentru persoanele care nu mai au obligația sau nu mai doresc utilizarea sistemului.

Obligația de facturare prin RO e-Factura pentru aceste categorii de contribuabili ar trebui aplicată de la 1 iunie.