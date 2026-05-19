Cât te costă să nu mai plătești facturile la curent. Calculul pe care mulți îl amână

Există o întrebare pe care tot mai mulți proprietari și-o pun serios în ultimii ani: de ce să continui să plătești factura la curent în fiecare lună, când există o soluție care îți elimină sau reduce dramatic acest cost pentru următorii 25 de ani?

Răspunsul nu mai este unul teoretic. Zeci de mii de gospodării din România au făcut deja tranziția, iar cifrele sunt clare: un sistem fotovoltaic bine dimensionat se amortizează în 5 până la 8 ani și continuă să producă energie gratuită mult după aceea.

Problema reală nu este dacă merită, ci ce sistem alegi și cine ți-l instalează.

De ce contează puterea instalată

Cel mai frecvent pas greșit pe care îl fac oamenii când se documentează este să aleagă un sistem prea mic, gândindu-se că „să înceapă cu ceva”. Rezultatul: sistemul nu acoperă consumul real, factura se reduce parțial, și satisfacția investiției e pe jumătate.

Un sistem de 3 kW poate fi suficient pentru un apartament sau o casă mică cu consum redus. Dar pentru o locuință obișnuită cu electrocasnice moderne, aer condiționat, boiler electric și un consum lunar de 300–500 kWh, realitatea e diferită.

Un kit panouri fotovoltaice 5 kw acoperă consumul mediu al unei familii de 3–4 persoane și reprezintă cel mai echilibrat raport dintre investiție și producție pentru locuințele rezidențiale standard. Produce, în condiții normale, între 550 și 650 kWh pe lună în sezonul cald și asigură o autonomie reală în perioadele cu soare.

Ce include un kit complet și de ce nu toate sunt la fel

Un kit fotovoltaic nu înseamnă doar panouri. Un sistem complet și funcțional include panourile solare, invertorul, structura de montaj adaptată tipului de acoperiș, cablurile, siguranțele și toate elementele de protecție. La acestea se adaugă manopera de instalare și, în funcție de furnizor, documentația necesară înregistrării ca prosumator.

Diferența dintre un kit de calitate și unul ieftin se vede în timp. Panourile de marcă recunoscută, Trina Solar, JA Solar, LONGi, vin cu garanție de performanță de 25–30 de ani și degradare anuală minimă. Un panou slab calitativ poate pierde eficiență vizibil după 7–10 ani.

Rominstal Solar: de la proiect la punere în funcțiune

Rominstal Solar este o companie cu peste 9 ani de activitate în domeniul instalațiilor fotovoltaice, cu echipe formate din ingineri, electricieni și tehnicieni specializați. Lucrează atât pe proiecte rezidențiale, cât și comerciale și industriale, și se ocupă de întregul proces: consultanță, proiectare, montaj, garanție și suport post-instalare.

Un aspect important: Rominstal Solar asigură și documentația pentru înregistrarea ca prosumator, procesul prin care surplusul de energie produs poate fi injectat în rețea și decontat de furnizor. Mulți proprietari nu știu că acest statut le poate aduce economii suplimentare sau chiar compensări pe factură.

Amortizarea, pe cifre reale

La un consum mediu lunar de 400 kWh și un preț mediu al energiei de 1,2 lei/kWh, un sistem de 5 kW poate genera economii de 500–600 lei pe lună în sezonul activ. Anual, vorbim de 4.000–5.500 lei economisiți, fără să includem scumpirile ulterioare ale energiei, care, istoric, au mers doar într-o direcție.

Investiția inițială se recuperează, în medie, în 6–7 ani. Durata de viață a sistemului: 25 de ani. Matematica e simplă.

Concluzie

Amânarea deciziei de a instala panouri fotovoltaice nu înseamnă că nu cheltuiești — înseamnă că plătești în continuare furnizorului de energie în loc să investești în propria independență. Cu un partener tehnic serios și un sistem corect dimensionat, tranziția este mai simplă și mai rapidă decât pare.