Parchetul European investighează o fraudă de 3,5 milioane de euro, care implică 237 de proiecte agricole finanțate de UE

Parchetul European (EPPO), biroul din București, conduce o anchetă privind presupuse fraude în domeniul achizițiilor publice și al subvențiilor, care implică finanțare UE nerambursabilă pentru sprijinirea fermelor mici și a tinerilor fermieri.

Conform unui comunicat al EPPO, în acest caz au fost efectuate săptămâna trecută percheziții în județul Dâmbovița, iar un suspect a fost arestat.

Ancheta vizează sute de proiecte depuse pentru finanțare din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), destinate sprijinirii instalării tinerilor fermieri și dezvoltării fermelor mici.

Conform anchetei, un consultant autorizat ar fi folosit și depus documente false și inexacte în cadrul a 237 de proiecte prezentate autorității contractante, respectiv Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Proiectele au fost depuse în numele a 237 de persoane juridice, inclusiv întreprinderi individuale, afaceri familiale, persoane fizice autorizate și companii.

Documentele presupus false au fost utilizate pentru a demonstra respectarea condițiilor de finanțare și pentru a obține în mod fraudulos sprijin financiar UE nerambursabil. Valoarea totală a finanțării solicitate s-a ridicat la aproximativ 5,7 milioane euro (27,7 milioane lei), în timp ce prejudiciul estimat la adresa bugetului UE este de aproximativ 3,5 milioane euro (16,8 milioane lei).

Principalul suspect, consultantul, a fost reținut pe 13 mai și arestat a doua zi de Tribunalul București, la cererea EPPO.

Alte trei persoane au fost puse sub acuzare și plasate sub control judiciar.

În plus, 22 de persoane sunt anchetate pentru că ar fi fost de acord, în schimbul unor comisioane cuprinse între 10% și 15% din valoarea totală a proiectului, să permită depunerea de cereri de finanțare frauduloase pe numele lor.

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cu închisoarea de până la 10 ani.