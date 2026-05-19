Persoanele fizice cu venituri din drepturi de autor și activități agricole ar putea fi exceptate de la obligația utilizării e-Factura

Amendamentul Ministerului Finanțelor potrivit căruia vor fi exceptate de la obligația utilizării e-Factura persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România a fost adoptat luni în Comisia de Buget-Finanțe din Camera Deputaților.

‘Ministerul Finanțelor a susținut un amendament adoptat astăzi în Comisia de Buget-Finanțe din Camera Deputaților, care simplifică regulile de utilizare a sistemului RO e-Factura și reduce birocrația pentru persoanele fizice și anumite categorii de contribuabili. Amendamentul, care modifică Ordonanța de urgență nr. 120/2021 privind sistemul național RO e-Factura, a fost preluat și susținut de toți membrii Comisiei. Prin aceste modificări, se urmărește menținerea obiectivelor de digitalizare și transparență fiscală, concomitent cu evitarea introducerii unor sarcini administrative disproporționate pentru persoane fizice sau activități economice de mică amploare. Potrivit amendamentului, sunt exceptate de la obligația utilizării e-Factura persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România în baza unor acorduri interguvernamentale’, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor.

Potrivit sursei citate, printre modificări, se numără și eliminarea obligativității utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care se identifică fiscal prin cod numeric personal (CNP), acestea urmând să poată utiliza sistemul doar opțional.

De asemenea, vor fi exceptați de la obligația utilizării sistemului RO e-Factura și agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, având în vedere că aceștia utilizează deja carnete de comercializare care asigură trasabilitatea operațiunilor și conțin informațiile obligatorii din factură, susține sursa citată.

Exceptate vor fi și institutele și centrele culturale ale altor state care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale, în contextul dificultăților tehnice și administrative generate de lipsa unui cod de identificare fiscală.

Totodată, va fi introdusă posibilitatea de radiere din registrele RO e-Factura pentru persoanele care nu mai au obligația sau nu mai doresc utilizarea sistemului.

‘Am corectat o problemă reală, semnalată de multe categorii profesionale și de societatea civilă. Statul trebuie să fie ferm acolo unde există evaziune, dar rezonabil și predictibil cu oamenii care își declară corect veniturile. Digitalizarea ANAF și modernizarea administrației fiscale rămân priorități clare, însă aceste reforme trebuie să însemne simplificare și mai puțină birocrație, nu obligații disproporționate pentru persoane care nu desfășoară activitate economică în sens comercial’, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în comunicat.

Ministerul Finanțelor subliniază că procesul de digitalizare fiscală și extinderea utilizării instrumentelor electronice vor continua, inclusiv prin dezvoltarea sistemelor digitale ale ANAF și simplificarea serviciilor pentru contribuabili. În același timp, cadrul fiscal trebuie adaptat realităților economice și sociale, astfel încât măsurile administrative să fie proporționale și predictibile, susține sursa citată.

Obligația de facturare prin RO e-Factura pentru aceste categorii de contribuabili ar trebui aplicată de la 1 iunie.