Stellantis intră pe segmentul mașinilor electrice mici și accesibile destinate europenilor

Grupul Stellantis a anunțat marți că în 2028 va începe să producă în Italia așa-numitele ”e-cars”, mașini electrice mici și accesibile destinate pieței europene, un anunț care marchează revenirea grupului pe segmentul modelelor ieftine, informează AFP.

Aceste ”e-cars”, care vor fi vândute sub mai multe dintre mărcile din portofoliul grupului, vor fi fabricate în Pomigliano d’Arco, Italia, într-o fabrică care a produs în special modelul Fiat Panda, a precizat grupul franco-italian.

Fiat Panda este un exemplu excelent al mașinilor de oraș accesibile care au fost cândva un produs de succes al industriei auto europene, până când producătorii europeni, în frunte cu Stellantis, au început să se concentreze pe modele mai scumpe.

Grupul, cu cele paisprezece mărci ale sale (Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler, Opel, Jeep, Ram etc.), care a pierdut cotă de piață în Europa în ultimii patru ani, se bazează pe aceste modele pentru a recâștiga consumatorii europeni și promite un ”design inovator”, precum și ”tehnologii electrice de ultimă generație”.

Aceasta este și o strategie pentru a rezista valului de mașini electrice chinezești ieftine care cuprinde Europa.

Stellantis urmează exemplul rivalilor Renault și Volkswagen, care din 2024-2025 au început să reducă prețurile și să dezvolte sau să anunțe mașini electrice mici și accesibile.

”e-Car este un vehicul electric compact, inovator și accesibil, dezvoltat în tradiția europeană a mobilității pentru toți. Acesta răspunde contracției fără precedent a segmentului mașinilor mici și accesibile din Europa în ultimii ani”, a explicat directorul general de la Stellantis, Antonio Filosa, citat într-un comunicat de presă.

”Clienții își doresc să revenim la vehiculele mici și elegante, produse cu mândrie în Europa, care sunt atât accesibile, cât și ecologice”, a subliniat Filosa.

Totodată, această inițiativă va permite grupului franco-italo-american să îndeplinească cerințele Uniunii Europene, care impune producătorilor auto să vândă un procent tot mai mare de vehicule electrice în Europa.

Comisia Europeană a anunțat pe 16 decembrie crearea unei noi categorii de mașini electrice accesibile, care vor fi impozitate mai puțin, cu condiția să fie produse în Europa. Parlamentul European trebuie încă să ratifice această propunere.

Bruxelles-ul a subliniat câteva criterii pentru această categorie: o lungime mai mică de 4,20 metri și un preț sub 15.000 de euro. Modelele electrice Renault R5 și Twingo, precum și viitorul Volkswagen ID. Polo, au fost date drept exemplu de executivul comunitar.