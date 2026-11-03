Abrudean, despre indexarea pensiilor: E o diferență foarte mare între discursurile PSD din opoziție și de la guvernare

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că PNL susține creșterea pensiilor și a salariilor, cu condiția ca măsurile să fie sustenabile din punct de vedere bugetar. El a criticat însă diferența dintre discursul PSD din opoziție și cel din perioada în care se află la guvernare, afirmând că social-democrații trebuie să prezinte soluții concrete de finanțare.

‘Discuțiile sunt una și realitatea este puțin diferită și vedem o diferență foarte mare între discursul PSD din opoziție și discursul din guvernare, atunci când ai responsabilitatea guvernării parcă nu mai ești așa de generos cu indexările. Sigur că Partidul Național Liberal susține orice măsură de creștere a veniturilor românilor, atâta vreme cât ea este sustenabilă. Adică trebuie să vedem de unde se găsesc bani, dacă o fi găsit vreo comoară pe undeva și există soluții. E foarte bine, noi susținem asta, dar înainte de a vorbi de creșterea salariilor demnitarilor, de exemplu, cred că e important să avem o lege a salarizării unice echitabile pentru tot salariații’, a afirmat Abrudean, întrebat despre discuțiile privind indexarea pensiilor și noua lege a salarizării.

El a amintit că PNL a prezentat anterior o propunere privind legea salarizării, contestată la acel moment de PSD.

‘Acum înțeleg că se întorc la aceeași propunere. Nu mai e o problemă ceea ce atunci era o problemă. Asta este diferența și cât e important să vedem totuși niște soluții, nu doar declarații politice. E momentul la care PSD este la putere și realizează asta, nu mai e în opoziție. A mai fost în opoziție în propriul Guvern, sper să nu fie și acum și trebuie să găsească soluții, să vină să prezinte soluțiile de unde se iau banii, dacă există sustenabilitate, foarte bine, să crească toate veniturile, ne dorim foarte mult’, a adăugat Abrudean.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este obligatoriu ca anul viitor să crească pensiile, conform legii. El a adăugat că România are nevoie, de asemenea, de o lege a salarizării unitare.