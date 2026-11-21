Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, vineri seara, într-o conferință de presă la Sibiu, că nu se așteaptă la plecări din partid, în contextul temerilor privind o posibilă scindare a formațiunii.

‘Nu ne așteptăm la plecări din partid’, a afirmat Ilie Bolojan, întrebat de jurnaliști dacă există riscul ca unii liberali să părăsească formațiunea în perioada următoare.

Liderul PNL a subliniat că direcția politică a partidului a fost stabilită printr-o decizie susținută de o majoritate confortabilă.

‘Partidul Național Liberal și-a luat deciziile privind direcția lui. Există o majoritate confortabilă care susține această direcție’, a declarat Bolojan.

Potrivit acestuia, liberalii care acceptă decizia majorității trebuie să contribuie la reformarea partidului și la recâștigarea încrederii electoratului.

‘Cei care nu sunt de acord cu această situație, sigur, pot să aibă alt drum, dar nu ai cum să performezi fără disciplină și coerență, inclusiv într-un partid politic’, a precizat președintele PNL.

Ilie Bolojan a explicat că vizita sa la Sibiu face parte dintr-o serie de întâlniri cu organizațiile liberale din țară, după trecerea partidului în opoziție, pentru a discuta despre direcția politică și perspectivele formațiunii.