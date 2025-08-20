Acordul comercial dintre SUA și UE nu este departe de scenariul de bază al BCE, spune Christine Lagarde

Acordul comercial convenit între SUA și Uniunea Europeană este unul apropiat de scenariul de bază al Băncii Centrale Europene, dar persistă încă incertitudini în sectoare importante precum produsele farmaceutice și semiconductorii, a declarat miercuri președinta BCE, Christine Lagarde, transmite Reuters.

Luna trecută, UE a acceptat ca majoritatea produselor pe care le exportă spre SUA să fie supuse unor tarife vamale suplimentare de 15%, evitând astfel un război comercial total și oferind companiilor mai multă claritate, chiar dacă noile bariere vor încetini creșterea economică.

‘Acordul comercial prevede un tarif mediu efectiv estimat undeva între 12% și 16% pentru importurile SUA de bunuri din zona euro’, a declarat Lagarde la un forum de afaceri organizat la Geneva. ‘Acest tarif mediu efectiv este ușor mai mare, dar în continuare aproape de ipotezele pe care le-am inclus în prognozelor noastre de bază din luna iunie. Rezultatul acordului comercial este cu mult sub un scenariu sever, care prevedea tarife americane de peste 20%’, a adăugat Lagarde.

Conform scenariului de bază al BCE, care a stat la baza previziunilor din luna iunie, zona euro ar urma să înregistreze în 2026 o creștere economică de 1,1%, însă un rezultat mai ‘nefavorabil’ al negocierilor comerciale dintre SUA și UE ar fi redus creșterea economică până la 0,7%.

Uniunea Europeană, care s-a bazat întotdeauna pe un comerț extern important pentru creștere economică, ar trebui acum să își diversifice schimburile comerciale cu alte state pentru a menține creșterea economică și a contracara impactul negativ al tarifelor americane, a subliniat miercuri Lagarde.

‘Chiar dacă SUA sunt, și vor rămâne, cel mai important partener comercial, Europa ar trebui de asemenea să își propună o creștere a legăturilor comerciale cu alte jurisdicții, profitând de avantajele economiei sale orientate spre export’, a apreciat președinta BCE.