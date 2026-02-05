Eli Lilly depăşeşte estimările trimestriale, impulsionată de vânzările Zepbound şi Mounjaro, şi publică o perspectivă solidă pentru 2026

Grupul farmaceutic american Eli Lilly a raportat miercuri rezultate peste aşteptările analiştilor pentru trimestrul al patrulea, susţinute de cererea puternică pentru medicamentele sale vedetă pentru slăbit, Zepbound, şi pentru diabet, Mounjaro. Compania a prezentat, totodată, o prognoză optimistă pentru 2026, relatează CNBC.

Pentru anul viitor, Eli Lilly anticipează venituri între 80 şi 83 de miliarde de dolari, peste estimările de 77,62 miliarde formulate de LSEG. Profitul ajustat este estimat la 33,50–35 dolari pe acţiune, comparativ cu 33,23 dolari aşteptat de analişti.

Estimările contrastează puternic cu cele ale rivalului Novo Nordisk, care a avertizat marţi că vânzările şi profitul ar putea scădea cu până la 13% în 2026, pe fondul reducerilor de preţ din SUA şi al pierderii exclusivităţii în pieţe precum China, Brazilia şi Canada. La polul opus, Lilly mizează pe o creştere a vânzărilor de aproximativ 25% anul viitor.

Conducerea Eli Lilly a subliniat că noua acoperire Medicare pentru tratamentele anti-obezitate, cererea globală robustă pentru Mounjaro şi Zepbound şi lansarea aşteptată în trimestrul al doilea a pilulei GLP-1 pentru obezitate reprezintă factori cheie ai expansiunii.

Directorul general al companiei, Dave Ricks, declara vineri, într-un interviu pentru CNBC, că acoperirea Medicare este un „multiplicator major” pentru piaţa americană.

Totuşi, compania estimează şi o scădere globală a preţurilor de ordinul unei proporţii mici până la medii (low-to-mid teens), determinată de acordul cu preşedintele Donald Trump, noile preţuri directe pentru consumator ale Zepbound şi tarifele Medicaid reduse la unele produse mai vechi.

Eli Lilly îşi consolidează poziţia într-o piaţă GLP-1 extrem de competitivă în timp ce Novo pregăteşte lansarea în SUA a pastilei Wegovy. În trimestrul al patrulea, compania americană a deţinut o cotă de piaţă de 60,5%, comparativ cu 39,1% pentru Novo.

Mounjaro a generat venituri de 7,41 miliarde de dolari în trimestru, în creştere cu 110% faţă de anul precedent, depăşind estimările analiştilor.

Zepbound a raportat 4,2 miliarde de dolari din vânzări în SUA, cu 122% mai mult decât în perioada similară a anului trecut, peste estimările de 3,91 miliarde.

La nivel total, veniturile trimestriale ale Eli Lilly au urcat la 19,29 miliarde de dolari, cu 43% peste anul anterior, depăşind prognozele Wall Street. Compania a raportat un profit net de 6,64 miliarde de dolari, faţă de 4,41 miliarde anul trecut, în timp ce profitul ajustat a ajuns la 7,54 dolari pe acţiune.

Conducerea anticipează că reducerile de preţ negociate cu administraţia Trump vor spori numărul total de prescripţii, chiar dacă ar putea diminua valoarea vânzărilor. În schimbul acestor reduceri, atât Lilly, cât şi Novo vor beneficia de o scutire de trei ani de la plata tarifelor vamale.