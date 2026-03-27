Acţiunile producătorilor de cipuri de memorie au scăzut joi, după un nou anunţ al Google privind eficienţa inteligenţei artificiale

Un nou rezultat de cercetare anunţat de Google, care promite să facă modelele de inteligenţă artificială mai eficiente, pune presiune pe acţiunile companiilor din sectorul memoriilor pentru cipuri, investitorii temându-se că inovaţia ar putea reduce cererea pentru astfel de componente, relatează CNBC.

Joi, acţiunile celor mai mari doi producători de cipuri de memorie din lume, SK Hynix şi Samsung, au scăzut cu aproximativ 6%, respectiv aproape 5%, pe bursa din Coreea de Sud. În Japonia, producătorul de memorie flash Kioxia a pierdut aproape 6%. Mişcările au urmat scăderilor înregistrate miercuri în Statele Unite de Sandisk şi Micron, ambele companii tranzacţionându-se în scădere cu 6% şi în tranzacţiile de joi.

Alphabet, compania-mamă a Google, a prezentat marţi TurboQuant, o nouă metodă de compresie despre care afirmă că ar putea reduce de şase ori cantitatea de memorie necesară pentru rularea modelelor lingvistice mari (LLM).

Tehnica se concentrează pe reducerea aşa-numitului ”key value cache”, care stochează calculele anterioare ale unui model de inteligenţă artificială, astfel încât acestea să nu fie refăcute de fiecare dată.

Metoda este concepută pentru a creşte eficienţa modelelor de inteligenţă artificială, unul dintre obiectivele principale ale marilor laboratoare care dezvoltă aceste tehnologii.

Investitorii se tem însă că o astfel de optimizare ar putea reduce cererea pentru cipurile de memorie utilizate în antrenarea modelelor de mari dimensiuni dezvoltate de companii precum Google, OpenAI sau Anthropic.

Matthew Prince, directorul general al Cloudflare, a descris cercetarea drept ”DeepSeek-ul Google”, făcând referire la progresele de eficienţă realizate anul trecut de compania chineză DeepSeek, care au provocat atunci o vânzare masivă de acţiuni din sectorul tehnologic.

”Există mult spaţiu pentru optimizarea inferenţei AI în ceea ce priveşte viteza, consumul de memorie, consumul de energie şi utilizarea resurselor”, a scris el pe platforma X.

Totuşi, Ray Wang, analist specializat în memorie la firma SemiAnalysis, spune că cercetarea Google nu înseamnă neapărat că vor fi necesare mai puţine cipuri.

Potrivit acestuia, memoria cache pentru valori este ”un blocaj major” care trebuie rezolvat pentru a îmbunătăţi performanţa modelelor şi a hardware-ului.

Wang consideră că va fi ”dificil de evitat o utilizare mai mare a memoriei” pe măsură ce performanţa modelelor se îmbunătăţeşte.

”Când rezolvi un blocaj, faci hardware-ul pentru inteligenţă artificială mai capabil. Modelele vor deveni mai puternice, iar când modelele devin mai puternice, ai nevoie de hardware mai performant pentru a le susţine”, a declarat el.

În ciuda scăderilor din această săptămână, piaţa memoriilor pentru cipuri este susţinută pe termen lung de o combinaţie de factori favorabili. Cererea ridicată, combinată cu o ofertă limitată, a împins preţurile memoriilor la niveluri record şi a susţinut profiturile companiilor Samsung, SK Hynix şi Micron.

Acţiunile Samsung au crescut cu aproape 200% în ultimul an, în timp ce Micron şi SK Hynix au avansat cu peste 300%.

Analiştii spun că scăderile din această săptămână sunt în mare parte rezultatul marcării profiturilor de către investitori.

”Acţiunile din sectorul memoriilor au avut o creştere foarte puternică, iar acesta este un sector foarte ciclic, astfel că investitorii căutau deja motive pentru a marca profitul”, a declarat Ben Barringer, şeful departamentului de cercetare tehnologică la Quilter Cheviot.

Potrivit acestuia, inovaţia TurboQuant de la Google a adăugat presiune asupra sectorului, însă reprezintă mai degrabă o evoluţie graduală decât o schimbare radicală.

”Nu modifică perspectivele pe termen lung ale cererii din industrie. Într-o piaţă în care investitorii erau deja pregătiţi să reducă riscurile, chiar şi o evoluţie incrementală poate deveni un pretext pentru a marca profitul”, a spus el.