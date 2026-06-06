Administraţia Trump discută posibilitatea preluării unei participaţii în OpenAI

Administraţia preşedintelui Donald Trump şi conducerea OpenAI poartă discuţii privind o posibilă participaţie a guvernului american în compania de inteligenţă artificială, potrivit unor surse citate de CNBC.

Negocierile durează de peste un an, după ce directorul general al OpenAI, Sam Altman, a prezentat pentru prima dată această idee administraţiei Trump în 2025.

Una dintre variantele analizate presupune ca OpenAI să ofere guvernului federal o parte din acţiunile sale pentru constituirea unui fond de investiţii publice, asemănător conceptului de „Public Wealth Fund” propus de companie în luna aprilie.

Potrivit documentului prezentat atunci de OpenAI, un astfel de fond ar putea investi în active pe termen lung şi ar permite cetăţenilor americani să beneficieze direct de câştigurile generate de dezvoltarea inteligenţei artificiale.

Detaliile unei eventuale tranzacţii nu au fost stabilite, iar discuţiile sunt încă în desfăşurare.

Iniţiativa se înscrie în strategia mai amplă a administraţiei Trump de a implica statul în sectoare considerate strategice. În februarie, preşedintele american a semnat un ordin executiv pentru crearea unui fond suveran de investiţii al Statelor Unite.

În timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, guvernul federal a preluat deja participaţii în companii din domenii considerate esenţiale, inclusiv semiconductori, calcul cuantic şi minerale critice.

OpenAI este evaluată în prezent la peste 850 de miliarde de dolari de investitorii privaţi şi pregăteşte o ofertă publică iniţială (IPO), posibil chiar în acest an.

Compania a atras în martie una dintre cele mai mari runde de finanţare din istoria sectorului tehnologic, printre investitori aflându-se şi fondul MGX din Abu Dhabi, susţinut de fondul suveran al Emiratelor Arabe Unite.

Discuţiile au loc într-un moment în care marile companii de inteligenţă artificială au o influenţă tot mai mare asupra politicilor americane în domeniu. La începutul săptămânii, Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care solicită companiilor AI să ofere voluntar guvernului acces anticipat la modelele lor înainte de lansarea publică.

Sam Altman a salutat măsura, afirmând că Statele Unite trebuie să rămână liderul mondial în domeniul inteligenţei artificiale, menţinând în acelaşi timp standarde ridicate de siguranţă şi securitate.