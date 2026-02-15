Adrian Câciu (PSD) propune șase măsuri pentru ieșirea din recesiune

Adoptarea planurilor de relansare economică și de solidaritate, a bugetului de stat pe anul 2026, oprirea scumpirilor la alimente și utilități, relansarea industriei și a sectorului de construcții sunt măsurile pentru ieșirea din recesiune propuse de deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor.

‘Poporul știe ce trebuie făcut! Economia trebuie relansată! Oamenii trebuie ajutați. Este vremea acțiunii rapide. Ceea ce ați văzut în ultimele zile din partea propagandei este fuga de responsabilitate. Nu își asumă situația în care ne-au adus, de vină sunt întotdeauna alții. Așa au făcut mereu. Realitatea este că ne-au adus în recesiune adâncă. Nu vorbește însă nimeni de soluții, iar asta e grav’, a scris duminică Adrian Câciu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Câciu, pentru a ieși din criză trebuie luate, ‘imediat’, următoarele măsuri:

1. Adoptarea Planului de Relansare Economică – principalul instrument prin care putem ieși din recesiune (scheme de ajutor și credit fiscal pentru investiții, garanții pentru IMM-uri, încurajarea proiectelor de înaltă tehnologie) (efecte de multiplicare puternice 10 miliarde euro anualizat cu un impact net pozitiv);

2. Adoptarea Pachetului de Solidaritate – 3 milioane de beneficiari, cu un impact bugetar de doar 0,16% din PIB (one off de până la 1000 lei, sprijin pentru copiii cu dizabilități și cei din familii monoparentale);

3. Prezentarea și adoptarea rapidă a Bugetului de stat, bazat pe investiții în infrastructură, educație, sănătate și proiecte de dezvoltare locală + măsurile de stimulare economică și de solidaritate pentru cei vulnerabili;

4. Stoparea scumpirilor la alimente și utilități + investiții în fabrici de procesare alimente și producția de energie și gaze. Plafonarea marjei comerciale la alimente și preț administrat 1 an la energie și gaze. Stoparea speculei și reducerea prețului la energie înseamnă stoparea reducerii puterii de cumpărare și relansarea economiei, prin costuri mai mici, prețuri mai mici. Inflația s-ar duce astfel la jumătate în maximum 6 luni;

5. Relansarea Industriei – Strategie pentru păstrarea și atragerea investițiilor mari. Măsuri de stopare a delocalizării marilor investiții din România și a concedierilor + atragerea de noi investiții (discuții cu marii investitori din sectoarele strategice, accesarea Planului de relansare și un plan de măsuri dedicat pentru fiecare industrie strategică – de ex in auto și piese auto, dublarea programului Rabla, program de subvenționare a dobânzii la mașinile achiziționate prin credit etc) + avizare rapidă, birou unic (funcționalizarea ARICE), terenuri concesionate gratis; în agricultura – Programul Romalimenta pentru fabrici procesare s.a.);

6. Relansarea sectorului Construcții – Un program național de locuinte accesibile (din fonduri europene- vor veni bani mulți prin programe UE și cofinanțări, garanții de la bugetul de stat).

Deputatul Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor și la Fonduri Europene, a declarat, vineri, că datele de recesiune tehnică anunțate de Institutul Național de Statistică indică o ‘contracție majoră’ a economiei românești.

‘Țara este în gard! Contracția este majoră! Iar trimestrul I 2026 este tot pe minus pentru că Bolojan a refuzat aplicarea planului de stimulare economică și adoptarea bugetului în decembrie! Bolojan a băgat România în gard! Din punctul meu de vedere, este cel mai slab premier din istorie. Alții ar fi spus că e incompetent!’, a scris Câciu, vineri, pe Facebook.

Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, însă Produsul intern brut a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, potrivit datelor semnal publicate vineri de Institutul Național de Statistică.

Acesta este al doilea trimestru consecutiv în care economia scade, fapt care indică intrarea în recesiune tehnică.

Conform INS, pe date ajustate sezonier, în trimestrul IV 2025, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul intern brut a scăzut cu 1,9%. Față de același trimestru din anul 2024, Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,6%.