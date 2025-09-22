Adunarea Generală a UNSAR a ales conducerea asociației pentru următorii trei ani

Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) a desemnat, prin vot, membrii Consiliului Director al asociației pentru următorii trei ani, potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES.

Astfel, funcția de președinte UNSAR va continua să fie deținută de Alexandru Ciuncan, actualul președinte. Vicepreședinte va fi Generali România, iar ceilalți membri ai Consiliului Director vor fi societățile Allianz-Țiriac Asigurări, NN Asigurări de Viață, PAID România, Signal Iduna Asigurare-Reasigurare și Uniqa Asigurări.

‘Printre prioritățile noastre în următorii ani se află consolidarea încrederii românilor în industria de profil și creșterea rezilienței societății și economiei noastre. Studiile arată că românii sunt din ce în ce mai interesați de asigurări. Această realitate ne motivează să dezvoltăm, în ritm accelerat, proiectele UNSAR în zona de educație financiară, și nu numai’, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR, citat în comunicat.

Conform Statutului UNSAR, Consiliul Director asigură activitatea operațională a Uniunii și punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, în vederea aducerii la îndeplinire a scopului și obiectivelor asociației.

Asigurările reprezintă un sector cheie al economiei românești, contribuind la dezvoltarea acesteia. Asigurătorii din România plătesc despăgubiri de 6,5 milioane euro în fiecare zi calendaristică, susțin reprezentanții UNSAR.

Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România a fost înființată în 1994 și reprezintă 21 de companii de profil, care dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări. Activitatea UNSAR are drept obiectiv apărarea și reprezentarea intereselor asigurătorilor și reasigurătorilor din România, participarea la îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul asigurărilor, promovarea activității de asigurări în România și a dezvoltării durabile a industriei de profil pe plan intern și internațional. Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al Federației Asigurătorilor și Reasigurătorilor Europeni – Insurance Europe.