AEI: Facturile la gaze vor crește cu până la 30%, în ianuarie

Facturile la gaze vor fi cu până la 30% mai mari, în luna ianuarie 2026, față de aceeași perioadă a anului anterior, în condițiile în care cantitățile de gaze consumate în România de către consumatorii racordați la sistemele de distribuție au crescut cu 18%, raportat la același interval de referință, arată o analiză publicată, duminică, de Asociația Energia Inteligentă (AEI).

‘România a intrat din nou în aceeași muncă a iernii în care frigul nu mai este doar o senzație, ci devine un cost. Un cost care se vede clar în apartamente, în case și, mai ales, în facturi. Iar vestea este că, în ianuarie 2026, facturile la gaze vor fi cu până la 30% mai mari decât în ianuarie 2025. Cantitățile de gaze consumate în România, de consumatorii racordați în sistemele de distribuție (numeric cel mai mare fiind consumatorii casnici), au fost cu 18% mai mari în ianuarie 2026 față de ianuarie 2025. Chiar dacă cantitățile de gaze din depozitele de înmagazinare a crescut cu 11%, acest consum suplimentar a fost acoperit în special din importuri, import care a venit cu prețuri de până la 40% mai mari. De precizat că în luna ianuarie 2025 eram net exportatori de gaze’, susține președintele AEI, Dumitru Chisăliță.

Potrivit acestuia, gazele din depozitele de gaze au fost principala ‘sursă’ care a acoperit consumul în ziua cu cel mai mare consum de gaze din anul 2026, dar în fapt situația din România a fost salvată de gazele din import, cu o creștere de aproape 500% față de media lunii, respectiv față de 14% flexibilitatea gazelor din înmagazinare șide 0,1% a gazelor din producția internă.

‘Astfel, creșterea facturii la gaze în luna ianuarie la clienții casnici, se va datora în proporție de circa 20% de creșterea cantității de gaze consumate și circa 5% se va datora creșterii de preț al gazelor, ca urmare a gazelor scumpe achiziționate din import în ianuarie 2026 pentru a salva România în timpul gerului (prețurile gazelor achiziționate din import în ianuarie 2026 au fost cu până la 83% mai mari decât prețul stabilit administrativ pentru gazele din producția internă). Pentru mulți români, încălzirea nu mai este un confort, ci o alegere între ‘să fie cald’ și ‘să mai rămână bani’. În teorie, prețul gazului poate fi plafonat, reglementat, discutat în comunicate oficiale. În practică, însă, gerul nu are nevoie de aprobări. Gerul va intra în pereți, în ferestre, în colțurile reci ale apartamentelor vechi și obligă centrala să muncească dublu. Și aici e marea problemă, când frigul devine mai intens, nu se schimbă doar temperatura de afară – se schimbă și comportamentul din casă. Ținem centrala mai mult pornită, ridicăm termostatul ‘doar cu un grad’, aerisim mai puțin, stăm mai mult înăuntru. Consumul crește aproape pe nesimțite, dar factura vine perfect conștientă de cât ai ars’, explică specialistul.

Conform calculelor incluse în analiza de specialitate, în apartamentele izolate, majorarea la factura de gaze poate oscila între 100 de lei și 200 de lei, în timp ce în locuințele neizolate sau în case, creșterea ar putea fi cuprinsă între 200 de lei și 400 de lei, în luna ianuarie 2026.

‘Dar poate cea mai amară concluzie e alta: România încă funcționează iarna după o loterie termică. Cine are un apartament în bloc izolat și vecini care încălzesc devine ‘norocos’. Cine stă la colț, la parter sau la ultimul etaj, cine are pereți umezi și tâmplărie veche plătește nu doar gazul, ci și toate greșelile vechi de construcție și întreținere. Și mai e ceva: creșterea facturii iarna nu lovește doar confortul, ci și psihicul. Oamenii ajung să urmărească centrala ca pe un contor de stres: ‘cât să o mai țin?’, ‘ce temperatură să pun?’, ‘dacă scot un calorifer din funcțiune’, ‘dacă mă îmbrac mai gros?’. Asta nu e economie – se adaptează la un sistem în care locuințele eficiente sunt excepția, nu regula. Problema reală nu e că a fost un ianuarie mai rece. Problema e că, an de an, românii își pun întrebarea ‘Cum ne încălzim decent fără să nu ne îngropăm financiar?’. Iar răspunsul nu va veni doar din discursuri despre plafonări sau ‘piață’. Răspunsul va veni din investiții reale în eficiență energetică, în reabilitare termică, în centrale mai bune, în reglaje inteligente, în educația consumului și în protejarea celor vulnerabili’, susține Dumitru Chisăliță.

Concluzia generală exprimată de către expertul AEI este că, în ianuarie 2026, factura la gaze se va majora cu 30%, ‘nu doar datorită prețului și fenomenelor meteo, ci și faptului că blocurile sunt nereabilitate și izolația făcută prost’.